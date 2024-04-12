Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

Народні депутати ухвалили постанову, якою зобов'язують уряд терміново подати окремий законопроєкт про порядок демобілізації. Це необхідно для того, аби бійці могли відпочити та мали чітке уявлення про кількість часу на військовій службі.

Про це повідомив народний депутат Володимир Арешонков в ефірі Ранок.LIVE.

Демобілізація в Україні

"Ми вчора подали установу, якою зобов'язуємо уряд терміново подати законопроєкт про порядок демобілізації, ротації військових, їх переміщення та всього, що з цим пов'язано", — сказав Арешонков.

Урядовець також додав, що у Раді ініціювали збільшення грошового забезпечення для військових. Йдеться і про доплату в розмірі 70 тисяч для тих, хто захищає Україну на передній лінії фронту.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. Проте з документа виключили питання демобілізації, його мають винести окремим документом.

Ексміністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вбачає в них ніяких новацій та очікував побачити іншу версію документа.

Водночас у Міноборони пояснили, чому прибрали з законопроєкту питання демобілізації. У відомстві кажуть, що в окремому документі намірені врахувати всі потенційні загрози та ризики, що можуть виникнути на передовій.