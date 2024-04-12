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Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

12 квітня 2024 р. 13:33

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12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

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11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

10:52 Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

Text

10:27 Політолог прокоментував мирний план Ердогана та пояснив справжні наміри Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:02 Для чого призначена імпортована електроенергія і чи можна перекрити нею дефіцит у Харкові

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09:49 Експерти розповіли, як в Україні захищають енергооб'єкти від російських ударів

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Народні депутати ухвалили постанову, якою зобов'язують уряд терміново подати окремий законопроєкт про порядок демобілізації. Це необхідно для того, аби бійці могли відпочити та мали чітке уявлення про кількість часу на військовій службі.

Про це повідомив народний депутат Володимир Арешонков в ефірі Ранок.LIVE

Демобілізація в Україні

"Ми вчора подали установу, якою зобов'язуємо уряд терміново подати законопроєкт про порядок демобілізації, ротації військових, їх переміщення та всього, що з цим пов'язано", — сказав Арешонков.  

Урядовець також додав, що у Раді ініціювали збільшення грошового забезпечення для військових. Йдеться і про доплату в розмірі 70 тисяч для тих, хто захищає Україну на передній лінії фронту.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. Проте з документа виключили питання демобілізації, його мають винести окремим документом.

Ексміністр оборони Олексій Резніков заявив, що не вбачає в них ніяких новацій та очікував побачити іншу версію документа. 

Водночас у Міноборони пояснили, чому прибрали з законопроєкту питання демобілізації. У відомстві кажуть, що в окремому документі намірені врахувати всі потенційні загрози та ризики, що можуть виникнути на передовій.

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13:44 Ринок оренди квартир в Україні — як змінились ціни навесні

13:40 У російському Бєлгороді дрон влучив в адмінбудівлю "Газпрому"

13:40 Ексначальник Рівненського ТЦК після скандалу відправився на фронт

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:52 Підняття тарифів таки буде — експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

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10:27 Політолог прокоментував мирний план Ердогана та пояснив справжні наміри Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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