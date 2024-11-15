В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

В Украине в последнее время все чаще говорят о демобилизации военных, воюющих с начала войны. Однако в Вооруженных силах говорят, что тотального увольнения из армии в ближайшее время не будет.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко в эфире Ранок.LIVE.

Будет ли демобилизация для военных

"В ближайшее время не стоит ждать тотальной демобилизации военных", — сказал Петренко.

Он также отметил, что многие защитники надеются на демобилизацию, но большинство понимает, что это возможно только после окончания войны.

По его словам, в истории редко случались случаи массовой демобилизации во время войны.

Напомним, в Раде рассказали, что Минобороны планирует завершить работу над законопроектом о демобилизации военных до 18 декабря этого года. В настоящее время механизмы увольнения со службы еще не проработаны.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде рассмотрят законопроект об увольнении с военной службы мобилизованных ограниченно годных 18-25 лет.