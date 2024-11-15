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В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

15 ноября 2024 г. 12:40

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12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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В Украине в последнее время все чаще говорят о демобилизации военных, воюющих с начала войны. Однако в Вооруженных силах говорят, что тотального увольнения из армии в ближайшее время не будет.

Об этом сообщил начальник отделения коммуникаций 48 отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко в эфире Ранок.LIVE.

Будет ли демобилизация для военных

"В ближайшее время не стоит ждать тотальной демобилизации военных", — сказал Петренко.

Он также отметил, что многие защитники надеются на демобилизацию, но большинство понимает, что это возможно только после окончания войны.

По его словам, в истории редко случались случаи массовой демобилизации во время войны.

Напомним, в Раде рассказали, что Минобороны планирует завершить работу над законопроектом о демобилизации военных до 18 декабря этого года. В настоящее время механизмы увольнения со службы еще не проработаны.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде рассмотрят законопроект об увольнении с военной службы мобилизованных ограниченно годных 18-25 лет.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:43 В ГПСУ ответили, стало ли больше нарушителей границы

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12:40 В ВСУ ответили, когда военным ждать демобилизации

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11:34 Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:52 Сколько человек погибли в попытках пересечь границу — ГПСУ

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08:00 Реакция ТЦК на ДТП с военным в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

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03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

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00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде