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У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

15 листопада 2024 р. 12:40

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13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

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12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Text

12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

Text

11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

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Text

09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Text

08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

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03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

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В Україні останнім часом все частіше говорять про демобілізацію військових, які воюють з початку війни. Однак у Збройних силах кажуть, що тотального звільнення з армії найближчим часом не буде.

Про це повідомив начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко в ефірі Ранок.LIVE

Чи буде демобілізація для військових

"Найближчим часом не варто чекати на тотальну демобілізацію військових", — сказав Петренко. 

Він також зауважив, що багато захисників сподіваються на демобілізацію, але більшість розуміє, що це можливо лише після завершення війни.

 За його словами, в історії рідко траплялись випадки масової демобілізації під час війни.

Нагадаємо, у Раді розповіли, що Міноборони планує завершити роботу над законопроєктом про демобілізацію військових до 18 грудня цього року. Наразі механізми звільнення зі служби ще не опрацьовані.

Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних віком 18-25 років. 

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12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

13:19 Відомо, скільки потужностей втратило Центренерго через атаки РФ

13:17 Підробки та примусова праця — що не так з маркетплейсом Temu

13:15 Чи заходила росДРГ в село на Чернігівщині — відповідь ДПСУ

13:06 Відкриття аеропорту у Львові — коли це може статися

12:54 На Сонці сталося шість спалахів — магнітні бурі сьогодні

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13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

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12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

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12:40 У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

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11:34 Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

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08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

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