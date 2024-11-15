У ЗСУ відповіли, коли військовим чекати демобілізації

В Україні останнім часом все частіше говорять про демобілізацію військових, які воюють з початку війни. Однак у Збройних силах кажуть, що тотального звільнення з армії найближчим часом не буде.

Про це повідомив начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади Богдан Петренко в ефірі Ранок.LIVE.

Чи буде демобілізація для військових

"Найближчим часом не варто чекати на тотальну демобілізацію військових", — сказав Петренко.

Він також зауважив, що багато захисників сподіваються на демобілізацію, але більшість розуміє, що це можливо лише після завершення війни.

За його словами, в історії рідко траплялись випадки масової демобілізації під час війни.

Нагадаємо, у Раді розповіли, що Міноборони планує завершити роботу над законопроєктом про демобілізацію військових до 18 грудня цього року. Наразі механізми звільнення зі служби ще не опрацьовані.

Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді розглянуть законопроєкт про звільнення з військової служби мобілізованих обмежено придатних віком 18-25 років.