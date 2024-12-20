В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Советник комитета Верховной Рады по экономическому развитию Назарий Волянский заявил, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18-20 лет. По его словам, это произойдет уже в начале следующего года.

Об этом Назарий Волянский сказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 20 декабря.

Снижение мобилизационного возраста

"В начале 2025 года в Украине снизят мобилизационный возраст до 18-20 лет", — заявил Волянский.

По его словам, в первую очередь этого требуют европейские и американские партнеры.

Советник комитета Рады по вопросам экономического развития считает, что украинское руководство может столкнуться с необходимостью снизить мобилизационный возраст из-за возможного уменьшения военной помощи.

Напомним, 19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу предложения партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что сейчас основной проблемой является недостаток необходимого вооружения для бригад.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк резко отреагировал на идею снижения мобилизационного возраста в Украине, назвав эти заявления "странными".