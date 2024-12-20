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У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

20 грудня 2024 р. 20:45

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17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

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15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

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Радник комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський заявив, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років. За його словами, це відбудеться вже на початку наступного року.

Про це Назарій Волянський сказав в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 20 грудня.

Зниження мобілізаційного віку

"На початку 2025 року в Україні знизять мобілізаційний вік до 18-20 років", — заявив Волянський.

За його словами, першочергово цього вимагають європейські та американські партнери.

Радник комітету Ради з питань економічного розвитку вважає, що українське керівництво може зіткнутися з необхідністю знизити мобілізаційний вік через можливе зменшення військової допомоги.

Нагадаємо, 19 грудня Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо пропозиції партнерів знизити мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що наразі основною проблемою є нестача необхідного озброєння для бригад.

Також радник керівника ОП Михайло Подоляк різко відреагував на ідею зниження мобілізаційного віку в Україні, назвавши ці заяви "дивними".

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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