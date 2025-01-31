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В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

В Каменце-Подольском мобилизовали преподавателя переехавшего ЗВО

31 января 2025 г. 12:30

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Народный депутат Украины Георгий Мазурашу раскритиковал мобилизацию в Украине. Он заявил, что работники территориальных центров комплектования часто пренебрегают законом о мобилизации и привел в пример случай военного призыва преподавателя.

Об этом Георгий Мазрушу сообщил в эфире Ранок.LIVE.

Мазурашу обвинил работников ТЦК в игнорировании действующего законодательства Украины

Георгий Мазурашу заявил, что сейчас в Украине в армию "загоняют" принуждением.

"Военные, которые занимаются мобилизацией, и законодательство, законы Украины, живут на разных планетах. Мобилизаторам на самом деле безразлично, что там пишут в законах в Конституции", — сказал нардеп.

Он рассказал о случае в Каменце-Подольском, где мобилизовали преподавателя, хотя законодательство противоречит призыву в армию работников учебных заведений, которые работают на определенную ставку. Он заявил, что мужчину мобилизовали обманом и заставили явиться в ТЦК, чтобы получить некоторые документы, отправив его взамен в учебный центр.

"Буквально несколько дней назад эти мобилизаторы в Каменце-Подольском забрали возле общежития педагога, который там на две с чем-то ставки работает в вузе. Обманом. Увидели его документы, что он работает. Сказали ему идти в ТЦК, потому что якобы важно иметь бумагу от ТЦК. Мало того, что в законе написано, что запрещено этих людей мобилизовать. Обманом завели его в ТЦК в Каменце-Подольском, обманом заставили подписать. Отправили его на ВВК, которую он прошел за 5-7 минут. И уже на второй день его отправили несмотря на то, что он не подлежит военной службе по мобилизации", — рассказал народный депутат.

Нардеп заявил, что он готовит обращение об отмене незаконного решения.

"И обычно в этих случаях военные отвечают: "Извините, мы можем нарушать законодательство во время мобилизации, но не имеем оснований для того, чтобы вернуть этого человека"", — сказал Мазурашу.

Напомним, Верховная Рада зарегистрировала законопроект, который предусматривает наказание для работников ТЦК и ВВК за принудительную мобилизацию.

А бывший командир полка "АЗОВ" Максим Жорин заявил, что украинцы чувствуют несправедливость в подходах в мобилизации.

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