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У Кам'янці-Подільському мобілізували викладача релокованого ЗВО

У Кам'янці-Подільському мобілізували викладача релокованого ЗВО

31 січня 2025 р. 12:30

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12:30 У Кам'янці-Подільському мобілізували викладача релокованого ЗВО

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11:15 Комбат різко розкритикував військову цензуру проти журналістів

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11:03 Прогнози не слухаємо — що кажуть військові про демобілізацію

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08:00 Лідер Китаю неочікувано пішов проти Путіна — ефір Ранок.LIVE

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Народний депутат України Георгій Мазурашу розкритикував мобілізацію в Україні. Він заявив, що працівники територіальних центрів комплектування часто нехтують законом про мобілізацію та навів у приклад випадок військового призову викладача.

Про це Георгій Мазрушу повідомив в ефірі Ранок.LIVE.

Мазурашу звинуватив працівників ТЦК в ігноруванні чинного законодавства України

Георгій Мазурашу заявив, що наразі в Україні в армію "заганяють" примусом. 

"Військові, які займаються мобілізацією, і законодавство, закони України, живуть на різних планетах. Мобілізаторам насправді байдуже, що там пишуть в законах в Конституції", — сказав нардеп.

Він розповів про випадок у Кам'янці-Подільському, де мобілізували викладача, хоча законодавство суперечить призову до війська працівників закладів освіти, які працюють на певну ставку.  Він заявив, що чоловіка мобілізували обманом та примусили з'явитися до ТЦК, щоб отримати деякі документи, відправивши його натомість у навчальний центр. 

"Буквально кілька днів тому ці мобілізатори в Кам'янці-Подільському забрали біля гуртожитку педагога, який там на дві з чимось ставки працює у ВНЗ. Обманом. Побачили його документи, що він працює. Сказали йому йти в ТЦК, тому що нібито важливо мати папір від ТЦК. Мало того, що в законі написано, що заборонено цих людей мобілізовувати. Обманом завели його в ТЦК в Кам’янці-Подільському, обманом заставили підписати. Відправили його на ВЛК, яку він пройшов за 5-7 хвилин. І уже другого дня його відправили попри те, що він не підлягає військовій службі під час мобілізації", — розповів народний депутат.

Нардеп заявив, що він готує звернення щодо скасування незаконного рішення.  

"І зазвичай в цих випадках військові відповідають: "Вибачте, ми можемо порушувати законодавство під час мобілізації, але не маємо підстав для того, щоб повернути цю людину"", — сказав Мазурашу.

Нагадаємо, Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, який передбачає покарання для працівників ТЦК та ВЛК за примусову мобілізацію.

А колишній командир полку "АЗОВ" Максим Жорін заявив, що українці відчувають несправедливість у підходах в мобілізації

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13:17 Індустріальний парк у Миколаєві — де планують відкрити

13:17 Виплати на дітей — хто і де отримає по 7,5 тис. грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:08 Лютий принесе холод — Діденко попередила про зміну погоди завтра

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