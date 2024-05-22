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В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

22 мая 2024 г. 19:20

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19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

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19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

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17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

Text

16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

Text

15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

Text

13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

Text

10:54 Демченко прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью — существует ли опасность

Text

10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

Text

09:51 Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

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08:00 Мобилизация осужденных и почему Запад не будет сбивать ракеты РФ — эфир Новини.LIVE

В связи с военным положением в Украине, количество трагических случаев на границе значительно возросло, в частности, река Тиса стала местом многочисленных трагедий. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что с начала введения военного состояния пограничники обнаружили более 30 тел утопленников в водах Тисы.

Об этом Андрей Демченко сообщил в эфире программы Ранок.LIVE в среду, 22 мая.

Число погибших в реке Тиса

По его словам, только в мае этого года были обнаружены тела восьми человек. Это не окончательное количество, поскольку появляется все больше сообщений о пропавших без вести и найденных телах.

"По предварительной информации, тело могло находиться в воде около полугода назад. Скорее всего, фактов смертей, когда нарушители пытались незаконно пересечь границу и потеряли свою жизнь, может быть гораздо больше", — отметил представитель ГПСУ.

Андрей Демченко подчеркнул, что река Тиса намного коварнее, чем кажется на первый взгляд. Особенно опасны течения и непредсказуемые погодные условия. Несмотря на это, преступные организованные группы, за деньги "помогающие" людям незаконно пересечь границу, игнорируют риски для жизни своих ''клиентов''. Они используют людей в своих схемах, пренебрегая любыми мерами безопасности.

Ранее в ГПСУ объяснили, чем именно опасна река Тиса.

Также мы писали, что в 10 метрах от румынского берега Тисы обнаружили тело очередного утопленника. О нахождении человека без признаков жизни пограничников отдела "Тячев" Мукачевского отряда сообщили сотрудники пограничной полиции Румынии.

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18:55 Резерв+ — что думают о нем мужчины во Львове и готовы ли обновить данные

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:44 Оккупанты ударили по автомобилю полиции в Волчанске во время эвакуации — один человек погиб

18:36 Укрзализныця ускорит поезд в Польшу — как будет курсировать

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19:20 В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

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17:50 Расследование строительства фортификаций и борьба с колл-центрами — эфир Новини.LIVE

Text

16:50 На месте разрушенного Каховского водохранилища вырос густой лес — эколог рассказал о флоре

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15:15 Нардеп Савчук заявила, что больше нельзя вести войну таким образом — что изменить

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13:43 Нардеп заявил, что риск наказания за недостаточно существенные нарушения по мобилизации значителен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:28 Демченко оценил вероятность нового наступления России на Сумщину

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10:08 Демченко объяснил, для чего мужчинам система Оберіг при пересечении границы

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