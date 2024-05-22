В ГПСУ назвали количество мужчин, утонувших в Тисе за два года войны

В связи с военным положением в Украине, количество трагических случаев на границе значительно возросло, в частности, река Тиса стала местом многочисленных трагедий. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что с начала введения военного состояния пограничники обнаружили более 30 тел утопленников в водах Тисы.

Об этом Андрей Демченко сообщил в эфире программы Ранок.LIVE в среду, 22 мая.

Число погибших в реке Тиса

По его словам, только в мае этого года были обнаружены тела восьми человек. Это не окончательное количество, поскольку появляется все больше сообщений о пропавших без вести и найденных телах.

"По предварительной информации, тело могло находиться в воде около полугода назад. Скорее всего, фактов смертей, когда нарушители пытались незаконно пересечь границу и потеряли свою жизнь, может быть гораздо больше", — отметил представитель ГПСУ.

Андрей Демченко подчеркнул, что река Тиса намного коварнее, чем кажется на первый взгляд. Особенно опасны течения и непредсказуемые погодные условия. Несмотря на это, преступные организованные группы, за деньги "помогающие" людям незаконно пересечь границу, игнорируют риски для жизни своих ''клиентов''. Они используют людей в своих схемах, пренебрегая любыми мерами безопасности.

Ранее в ГПСУ объяснили, чем именно опасна река Тиса.

Также мы писали, что в 10 метрах от румынского берега Тисы обнаружили тело очередного утопленника. О нахождении человека без признаков жизни пограничников отдела "Тячев" Мукачевского отряда сообщили сотрудники пограничной полиции Румынии.