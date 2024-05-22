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У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

22 травня 2024 р. 19:20

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19:20 У ДПСУ назвали кількість чоловіків, які потонули у Тисі за два роки війни

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17:50 Розслідування будівництва фортифікацій та боротьба з кол-центрами — ефір Новини.LIVE

Text

16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

Text

15:15 Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

Text

13:43 Нардеп заявив, що ризик покарання за не досить суттєві порушення щодо мобілізації є значним

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:28 Демченко оцінив ймовірність нового наступу Росії на Сумщину

Text

10:54 Демченко прокоментував ситуацію на кордоні з Білоруссю — чи існує небезпека

Text

10:08 Демченко пояснив, для чого чоловікам система Оберіг при перетині кордону

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09:51 Перетин кордону з додатком Резерв+ — Демченко відповів, чи можливо це

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У зв'язку з воєнним станом в Україні, кількість трагічних випадків на кордоні значно зросла, зокрема річка Тиса, стала місцем численних трагедій. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що з початку введення воєнного стану прикордонники знайшли понад 30 тіл потопельників у водах Тиси.

Про це Андрій Демченко повідомив в ефірі програми Ранок.LIVE в середу, 22 травня.

Кількість загиблих в річці Тиса

За його словами, лише у травні цього року було виявлено тіла восьми осіб. Це не остаточна кількість, оскільки з'являється все більше повідомлень про зниклих безвісти та знайдені тіла.

"За попередньою інформацією, тіло могло знаходитися в воді близько півроку тому. Скоріш за все фактів смертей, коли порушники намагалися незаконно перетнути кордон і втратили своє життя може бути набагато більше", — зазначив речник ДПСУ. 

Андрій Демченко наголосив, що річка Тиса є набагато підступнішою, ніж здається на перший погляд. Особливо небезпечними є течії та непередбачувані погодні умови. Незважаючи на це, злочинні організовані групи, що за гроші "допомагають" людям незаконно перетнути кордон, ігнорують ризики для життя своїх клієнтів. Вони використовують людей у своїх схемах, нехтуючи будь-якими заходами безпеки.

Раніше у ДПСУ пояснили, чим саме небезпечна річка Тиса

Також ми писали про те, що за 10 метрів від румунського берега Тиси виявили тіло чергового потопельника. Про перебування людини без ознак життя прикордонників відділу "Тячів" Мукачівського загону повідомили співробітники прикордонної поліції Румунії.

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18:44 Окупанти вдарили по автомобілю поліції у Вовчанську під час евакуації — одна людина загинула

18:36 Укрзалізниця прискорить поїзд до Польщі — як курсуватиме

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:30 Голова МЗС Німеччини відвідала позиції українських зенітників, — Bild

18:30 На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів за кордон, — ДПСУ

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16:50 На місці зруйнованого Каховського водосховища виріс густий ліс — еколог розповів про флору

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15:15 Нардепка Савчук заявила, що більше не можна вести війну в такий спосіб — що змінити

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