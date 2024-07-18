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В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

18 июля 2024 г. 17:12

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17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

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15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

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14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

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В Украине с 17 июля во время пересечения границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Военный билет может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

Об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 июля.

Новые правила пересечения границы

"Со вчерашнего дня, согласно постановлению №560, введена проверка наличия военно-учетных документов у всех мужчин граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. К категориям тех, кому разрешено пересекать границу, изменений не было. Те, кто имеет право выезжать, должны иметь в своих военно-учетных документах об этом запись", — сказал спикер ГПСУ.

Демченко отметил, что военно-учетный документ может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

Напомним, Демченко назвал антирекорд задержанных при попытке нелегально пересечь границу. По его словам, за последнее время стало значительно больше дерзких попыток покинуть страну.

Также гражданам, не успевшим обновить военно-учетные данные, грозит штраф. Выписывать штрафы могут вместе с повесткой работники ТЦК.

Ранее мы писали, что после достижения 60-летнего возраста украинским мужчинам нужно прийти в территориальные центры комплектования и сняться с военного учета из-за наступления соответствующего возраста. Иначе на границе могут возникнуть проблемы.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:45 Проверить неуплаченный штраф ТЦК можно бесплатно — как работает система

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17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

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