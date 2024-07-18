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У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

18 липня 2024 р. 17:12

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В Україні з 17 липня під час перетинання кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Військовий квиток може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 липня. 

Нові правила перетину кордону

"Відучора, згідно з постановою №560, введено перевірку наявності військово-облікових документів у всіх чоловіків громадян України у віці від 18 до 60 років. До категорій тих, кому дозволено перетинати кордон, змін не було. Ті, хто має право виїжджати, повинні мати у своїх військово-облікових документах про це запис", — сказав речник ДПСУ.

Демченко наголосив, що військово-обліковий документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

Нагадаємо, Демченко назвав антирекорд затриманих під час спроби нелегально перетнути кордон. За його словами, протягом останнього часу стало значно більше зухвалих спроб покинути країну.

Також громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, загрожує штраф. Виписувати штрафи можуть разом із повісткою працівники ТЦК.

Раніше ми писали, що після досягнення 60-річного віку українським чоловікам треба прийти до територіальних центрів комплектування та знятися з військового обліку через настання відповідного віку. Інакше на кордоні можуть виникнути проблеми.

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