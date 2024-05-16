Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

Командир экипажа дронов "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш заявил, что уклонист — не тот, кто не желает идти в армию. По его словам, на самом деле это тот человек, который "принципиально уклоняется от военной службы".

Об этом Андрей Отченаш рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 15 мая.

Ответственность мужчин перед государством

Военный отметил, что вполне нормально, если человек не хочет идти на передовую, но важно понимать свою ответственность перед страной.

"Если мужчина мобилизуется, он должен понимать, что ситуация, в которой он обязан выполнять статью Конституции Украины по обороне своего государства, уже наступила и для него", — пояснил Отченаш.

По его словам, таким образом речь не идет об "условно мотивированных или немотивированных".

"Нужно осознавать тот фактор: если ты уже попал на войну, ты наиболее заинтересован в том, чтобы она закончилась быстрее", — добавил Отченаш.

Напомним, что эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк призывает к немедленной мобилизации. По его словам, военнообязанные должны выполнять свой долг.

Также боец 3-й ОШБр с позывным AMON считает, что на фронт нужно мобилизовать 20-летних мужчин. Он объяснил их преимущества перед другими.

Добавим, что экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев сделал прогнозы по мобилизации. По его словам, вполне вероятно, что в ряды армии попадет каждый десятый человек призывного возраста.