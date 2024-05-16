Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом arrow
Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

16 мая 2024 г. 1:12

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

01:12 Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

15 мая 2024
Text

21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

Text

18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

Text

17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

Text

14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Text

08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
Text

19:14Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Text

17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

Text

01:12 Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

15 мая 2024
Text

21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

Text

18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

Text

17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

Text

14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Text

08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
Text

19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Text

17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

Командир экипажа дронов "Кара Небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш заявил, что уклонист — не тот, кто не желает идти в армию. По его словам, на самом деле это тот человек, который "принципиально уклоняется от военной службы".

Об этом Андрей Отченаш рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 15 мая.

Ответственность мужчин перед государством

Военный отметил, что вполне нормально, если человек не хочет идти на передовую, но важно понимать свою ответственность перед страной.

"Если мужчина мобилизуется, он должен понимать, что ситуация, в которой он обязан выполнять статью Конституции Украины по обороне своего государства, уже наступила и для него", — пояснил Отченаш.

По его словам, таким образом речь не идет об "условно мотивированных или немотивированных".

"Нужно осознавать тот фактор: если ты уже попал на войну, ты наиболее заинтересован в том, чтобы она закончилась быстрее", — добавил Отченаш.

Напомним, что эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк призывает к немедленной мобилизации. По его словам, военнообязанные должны выполнять свой долг.

Также боец 3-й ОШБр с позывным AMON считает, что на фронт нужно мобилизовать 20-летних мужчин. Он объяснил их преимущества перед другими.

Добавим, что экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев сделал прогнозы по мобилизации. По его словам, вполне вероятно, что в ряды армии попадет каждый десятый человек призывного возраста.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

02:07 Врачи закончили оперировать Фицо - в каком состоянии словацкий премьер

01:54 Сколько оружия может производить Украина — комментарий Умерова

01:49 Правозащитники призывают Германию выдать украинцам документы во избежание участия в войне

01:34 У уклонистов могут отбирать жилье за долги, но есть вещи, которые запрещают изымать — список Минюста

Text

01:12 Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:11 Россия убила двух железнодорожников на Днепропетровщине — Укрзализныця

00:57 Трамп отреагировал на просьбу о дебатах с Байденом

00:40 Украинцы за границей стали реже интересоваться новостями родины — данные соцопроса

00:16 Новое правительство Португалии одобряет ужесточение энергетических санкций против России

00:10 Беларусь готовится к приему российских эшелонов техники в больших объемах

02:07 Врачи закончили оперировать Фицо - в каком состоянии словацкий премьер

01:54 Сколько оружия может производить Украина — комментарий Умерова

01:49 Правозащитники призывают Германию выдать украинцам документы во избежание участия в войне

01:34 У уклонистов могут отбирать жилье за долги, но есть вещи, которые запрещают изымать — список Минюста

01:11 Россия убила двух железнодорожников на Днепропетровщине — Укрзализныця

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:57 Трамп отреагировал на просьбу о дебатах с Байденом

00:40 Украинцы за границей стали реже интересоваться новостями родины — данные соцопроса

00:16 Новое правительство Португалии одобряет ужесточение энергетических санкций против России

00:10 Беларусь готовится к приему российских эшелонов техники в больших объемах

обновлено:

00:07 Россия наносит удары по Харькову — раздаются сильные взрывы

17:15 Помогают даже звери — как одесские пограничники задерживают уклонистов

16:42 Raiffeisen Bank может попасть под санкции США — в чем причина

05:57 "ВПК-Урал" — какие российские бронемашины ВСУ уничтожают на войне

14 мая 2024

06:40 Сколько стоит чермет в мае — цены 1 кг лома в Украине

05:56 Шойгу сменил Белоусов — как это повлияет на войну в Украине

13 мая 2024

16:00 Готовы ли одесситы защищать свой город — опрос

12:10 Российскому "Газпрому" предсказывают большое падение — почему компания будет и дальше терять деньги

05:57 Цены на аренду в Украине — как в Киеве изменились цены на жилье в мае

Новость с видео

05:46 Новые правила покупки валюты в Украине — что изменилось и какое влияние будет на курс доллара

04:48 Что можно бесплатно забрать на OLX — ТОП самых странных вещей, которые украинцы отдают бесплатно

Text

01:12 Это не тот, кто не хочет идти в армию — военный рассказал, кто на самом деле считается уклонистом

15 мая 2024
Text

21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

Text

18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

Text

17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

Text

14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Text

08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
Text

19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

Text

17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE