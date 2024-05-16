Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом arrow
Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

16 травня 2024 р. 01:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

15 травня 2024
Text

21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

Text

18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Text

17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Text

14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
Text

19:14Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

Text

17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

15 травня 2024
Text

21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

Text

18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Text

17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Text

14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
Text

19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

Text

17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

Командир екіпажу дронів "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш заявив, що ухилянт — не той, хто не бажає йти до армії. За його словами, насправді це та людина, яка "принципово ухиляється від військової служби".

Про це Андрій Отченаш розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 15 травня.

Відповідальність чоловіків перед державою

Військовий зазначив, що цілком нормально, якщо людина не хоче йти на передову, однак важливо розуміти свою відповідальність перед країною.

"Якщо чоловік мобілізовується, він мусить розуміти, що ситуація, де він зобов'язаний виконувати статтю Конституції України по обороні своєї держави, вже настала і для нього", — пояснив Отченаш.

За його словами, таким чином не йдеться про "умовно вмотивованих чи невмотивованих".

"Потрібно усвідомлювати той фактор: якщо ти вже потрапив на війну, то ти найбільш зацікавлений в тому, щоб вона закінчилася швидше", — додав Отченаш.

Нагадаємо, що експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк закликає до негайної мобілізації. За його словами, військовозобов'язані мають виконувати свій обов'язок. 

Також боєць 3-ї ОШБр з позивним AMON вважає, що на фронт треба мобілізувати 20-річних чоловіків. Він пояснив їхні переваги перед іншими.

Додамо, що ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов зробив прогнози щодо мобілізації. За його словами, цілком імовірно, що до лав армії потрапить кожен десятий чоловік призовного віку.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

01:11 Росія вбила двох залізничників на Дніпропетровщині — Укрзалізниця

00:57 Трамп відреагував на прохання про дебати з Байденом

00:40 Українці за кордоном стали рідше цікавитися новинами батьківщини — дослідження

00:16 Новий уряд Португалії схвалює посилення енергетичних санкцій проти Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:10 Білорусь готується до прийому російських ешелонів техніки у великих обсягах

Оновлено

00:07 Росія завдає ударів по Харкову — лунають сильні вибухи

15 травня 2024

23:58 У Криму горів російський склад з ракетами для МіГ-31 та Су-27, — АТЕШ

23:55 Міноборони оновило меню для військових — якими "делікатесами" потішать бійців

23:32 Синєгубов пояснив, як "зуби дракона" опинились на околицях Харківщини, а не на фронті

01:11 Росія вбила двох залізничників на Дніпропетровщині — Укрзалізниця

00:57 Трамп відреагував на прохання про дебати з Байденом

00:40 Українці за кордоном стали рідше цікавитися новинами батьківщини — дослідження

00:16 Новий уряд Португалії схвалює посилення енергетичних санкцій проти Росії

00:10 Білорусь готується до прийому російських ешелонів техніки у великих обсягах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

00:07 Росія завдає ударів по Харкову — лунають сильні вибухи

15 травня 2024

23:58 У Криму горів російський склад з ракетами для МіГ-31 та Су-27, — АТЕШ

23:55 Міноборони оновило меню для військових — якими "делікатесами" потішать бійців

23:32 Синєгубов пояснив, як "зуби дракона" опинились на околицях Харківщини, а не на фронті

23:30 В Україні долар просів в ціні — як змінився курс

17:15 Допомагають навіть звірі — як одеські прикордонники затримують ухилянтів

16:42 Raiffeisen Bank може потрапити під санкції США — у чому причина

05:57 "ВПК-Урал" — які російські бронемашини ЗСУ знищують на війні

14 травня 2024

06:40 Скільки коштує чормет у травні — ціни 1 кг брухту в Україні

05:56 Шойгу змінив Бєлоусов — як це вплине на війну в Україні

13 травня 2024

16:00 Чи готові одесити захищати своє місто — опитування

12:10 Російському "Газпрому" пророкують велике падіння — чому компанія буде й далі втрачати гроші

05:57 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у травні

Новина з відео

05:46 Нові правила купівлі валюти в Україні — що змінилося та який вплив буде на курс долара

04:48 Що можна задарма забрати на OLX ​​​​​​​— ТОП найдивніших речей, які українці віддають безкоштовно

Text

01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

15 травня 2024
Text

21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

Text

18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Text

17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Text

14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
Text

19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

Text

17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE