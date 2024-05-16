Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

Командир екіпажу дронів "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш заявив, що ухилянт — не той, хто не бажає йти до армії. За його словами, насправді це та людина, яка "принципово ухиляється від військової служби".

Про це Андрій Отченаш розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 15 травня.

Відповідальність чоловіків перед державою

Військовий зазначив, що цілком нормально, якщо людина не хоче йти на передову, однак важливо розуміти свою відповідальність перед країною.

"Якщо чоловік мобілізовується, він мусить розуміти, що ситуація, де він зобов'язаний виконувати статтю Конституції України по обороні своєї держави, вже настала і для нього", — пояснив Отченаш.

За його словами, таким чином не йдеться про "умовно вмотивованих чи невмотивованих".

"Потрібно усвідомлювати той фактор: якщо ти вже потрапив на війну, то ти найбільш зацікавлений в тому, щоб вона закінчилася швидше", — додав Отченаш.

Нагадаємо, що експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк закликає до негайної мобілізації. За його словами, військовозобов'язані мають виконувати свій обов'язок.

Також боєць 3-ї ОШБр з позивним AMON вважає, що на фронт треба мобілізувати 20-річних чоловіків. Він пояснив їхні переваги перед іншими.

Додамо, що ексспікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов зробив прогнози щодо мобілізації. За його словами, цілком імовірно, що до лав армії потрапить кожен десятий чоловік призовного віку.