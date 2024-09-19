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Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

Это будет проблемой — нардеп подверг критике раздачу повесток Укрпочтой

19 сентября 2024 г. 9:17

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Укрпочта начала рассылать первые 6000 повесток без участия работников ТЦК. Народный депутат Украины Игорь Фрис подверг критике такую инициативу и объяснил, почему это опасно для общества.

Об этом Игорь Фрис высказался в эфире Ранок.LIVE 19 сентября.

Рассылка повесток по Укрпочте

Ранее издание Ukrainian Military Pages писало, что на серверы АО "Укрпочта" автоматически поступили повестки из всех ТЦК. Они сгенерированы Реестром военнообязанных и электронной подписью начальников территориальных центров комплектований. Будут отправлять их по домашним адресам военнообязанных заказными почтовыми отправлениями.

Нардеп раскритиковал отправку повесток по Укрпочте

Игорь Фрис подверг критике раздачу повесток через Укрпочту. Он привел в пример ситуацию, возникшую с его дочерью. Мол, почта не доставила уведомление о необходимой уплате налога на недвижимость, в результате чего она получила штраф. Почта якобы не нашла способа послать ей предупреждение и письмо от налоговой пришло к нардепу. Игорь Фрис объясняет, что раздача повесток — дело серьезное, имеющее серьезные последствия для военнообязанных.

"Те самые сообщения-повестки, которые рассылают почты. Для лица это большая беда, потому что основание открытия исполнительного производства, арест счетов, арест недвижимости и так далее. Может возникнуть огромный коллапс в самой системе. Когда почта не будет справляться с доставкой подобных повесток, когда доставка или их недоставка будет несоответствующим образом оформлена, о чем лицо даже и знать не будет, но одновременно у него возникнут соответствующие обязательства перед государством. И я ожидаю что здесь может произойти огромная проблема для целого общества", — сказал Игорь Фрис.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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