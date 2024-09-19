Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Укрпошта почала розсилати перші 6000 повісток без участі працівників ТЦК. Народний депутат України Ігор Фріс розкритикував таку ініціативу та пояснив, чому це небезпечно для суспільства.

Про це Ігор Фріс висловився в ефірі Ранок.LIVE 19 вересня.

Розсилка повісток Укрпоштою

Раніше видання Ukrainian Military Pages писало, що до серверів АТ "Укрпошта" автоматично надійшли повісткиз усіх ТЦК. Вони згенеровані Реєстром військовозобов'язаних та мають електронний підпис начальників територіальних центрів комплектувань. Надсилатимуть їх на домашні адреси військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями.

Нардеп розкритикував відправку повісток Укрпоштою

Ігор Фріс розкритикував роздачу повісток через Укрпошту. Він навів в приклад ситуацію, яка виникла з його донькою. Мовляв, пошта не доставила сповіщення про необхідну сплату податку на нерухомість, внаслідок чого вона отримала штраф. Пошта нібито не знайшла способу надіслати їй попередження і лист від податкової прийшов до нардепа. Ігор Фріс пояснює, що роздача повісток — справа серйозна, яка має серйозні наслідки для військовозобов'язаних.

"Ті самі повідомлення-повістки, які розсилають пошти. Для особи це велика біда, тому що підстава відкриття виконавчого провадження, арешт рахунків, арешт нерухомості і так далі. Може виникнути величезний колапс в самій системі. Коли пошта не буде справлятися з доставкою подібних повісток, коли доставка або їх недоставка буде невідповідним чином оформлена, про що особа навіть і знати не буде, але водночас в неї виникнутиь відповідні зобов’язання перед державою. І я очікую що тут може статися величезна проблема для цілого суспільства", — сказав Ігор Фріс.