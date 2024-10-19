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Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

19 октября 2024 г. 18:56

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Вице-премьер по вопросам евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина ответила, требуют ли партнеры от Украины снизить мобилизационный возраст. По ее словам, это неправда.

Об этом Ольга Стефанишина сказала в интервью для Натальи Мосейчук в субботу, 19 октября.

Мобилизация в Украине

Стефанишина отметила, что бригады укомплектованы на 80%, но им не хватает оружия. Также партнеры не требуют снизить мобилизационный возраст, 

Она рассказала, что основная задача сейчас — это обеспечить новые подразделения необходимым оружием.

"У нас есть какая-то такая украинская традиция, рассказывать как у нас это все плохо и все плохие. На самом деле, очень много времени занимает коммуникация и объяснения. Это должны быть совместные усилия — мы обеспечиваем мобилизацию, но давайте координировать, чтобы военные были обеспечены оружием постоянно", — добавила Стефанишина.

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности Роман Костенко высказал свое мнение по поводу предложения снизить мобилизационный возраст до 20 лет. Он отметил, что поскольку Конституция позволяет лицу с 21 года становиться депутатом, то с 20 лет он может быть солдатом.

Также в Украине женщины могут вступить в Силы обороны только по добровольному согласию. Однако те, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет.

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18:26 Кудрявые пеликаны прилетели на Одесчину — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

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12:52 Украина передала России ядерное оружие на сумму 500 млрд дол, — экс-министр природы

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