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Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

19 жовтня 2024 р. 18:56

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12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

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00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

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23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

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19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

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17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

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17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

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13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

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Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина відповіла, чи вимагають партнери від України знизити мобілізаційний вік. За її словами, це неправда.

Про це Ольга Стефанішина сказала в інтерв'ю для Наталії Мосейчук у суботу, 19 жовтня.

Мобілізація в Україні

Стефанішина наголосила, що бригади укомплектовані на 80%, але їм не вистачає зброї. Також партнери не вимагають знизити мобілізаційний вік, 

Вона розповіла, що основне завдання наразі — це забезпечити нові підрозділи необхідною зброєю.

"У нас є якась така українська традиція, розповідати як у нас це все погано і всі погані. Насправді ж, дуже багато часу займає комунікація та пояснення. Це мають бути спільні зусилля — ми забезпечуємо мобілізацію, але давайте координувати, щоб військові були забезпечені зброєю постійно", — додала Стефанішина.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки Роман Костенко висловив свою думку щодо пропозиції знизити мобілізаційний вік до 20 років. Він зазначив, що оскільки Конституція дозволяє особі з 21 року ставати депутатом, то з 20 років вона може бути солдатом.

Також в Україні жінки можуть вступити до Сил оборони лише за добровільною згодою. Проте ті, хто має медичну чи фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік.

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19:25 Залужний пояснив, що означають "істеричні конвульсії" ворога

19:20 У МЗС заявили, що Росія все частіше обстрілює Курську область

19:17 У Садового пояснили, чому не погодили зведення нових магазинів під Львовом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:05 Росіяни завдали два удари по Запоріжжю — деталі від ОВА

18:50 У США заявили про стурбованість щодо участі Північної Кореї у війні на боці Росії

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00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

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