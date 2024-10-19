Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанішина відповіла, чи вимагають партнери від України знизити мобілізаційний вік. За її словами, це неправда.

Про це Ольга Стефанішина сказала в інтерв'ю для Наталії Мосейчук у суботу, 19 жовтня.

Мобілізація в Україні

Стефанішина наголосила, що бригади укомплектовані на 80%, але їм не вистачає зброї. Також партнери не вимагають знизити мобілізаційний вік,

Вона розповіла, що основне завдання наразі — це забезпечити нові підрозділи необхідною зброєю.

"У нас є якась така українська традиція, розповідати як у нас це все погано і всі погані. Насправді ж, дуже багато часу займає комунікація та пояснення. Це мають бути спільні зусилля — ми забезпечуємо мобілізацію, але давайте координувати, щоб військові були забезпечені зброєю постійно", — додала Стефанішина.

Нагадаємо, секретар комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки Роман Костенко висловив свою думку щодо пропозиції знизити мобілізаційний вік до 20 років. Він зазначив, що оскільки Конституція дозволяє особі з 21 року ставати депутатом, то з 20 років вона може бути солдатом.

Також в Україні жінки можуть вступити до Сил оборони лише за добровільною згодою. Проте ті, хто має медичну чи фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік.