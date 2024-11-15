Служба лиц с ВИЧ и туберкулезом — врач объяснила, когда возможно

В Украине могут быть мобилизованы люди с ВИЧ и туберкулезом. Это зависит от того, на какой стадии находится лицо с ВИЧ и влияет ли туберкулез на способность выполнять боевые задания.

Это прокомментировала доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней университета Богомольца Оксана Выговская в эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация с ВИЧ и туберкулезом

"Я понимаю, что эта тема вызвала резонанс. Если пациент с ВИЧ-инфекцией и стадиями СПИДа получает антиретровирусную терапию — в большинстве случаев он не имеет вирус в крови", — отметила она.

По словам Выговской, у таких людей должен быть отрицательным ПЦР-тест — тогда они не являются источником инфекции.

"Все зависит от статуса ВИЧ или СПИДа этих людей. Нельзя брать любого человека с этим диагнозом и отправлять на фронте, потому что существует риск для собратьев", — подчеркнула врач.

Она отметила, что по отношению к туберкулезу аналогичная ситуация. Есть разные формы болезни: открытая и закрытая.

"С закрытой формой человек не опасен для других", — добавила Выговская.

Напомним, в Николаевском ТЦК разъяснили порядок вручения повесток военнообязанным.

Также специалисты ВВК объяснили, безопасно ли проводить мобилизацию людей с ВИЧ и какую работу они могут выполнять для фронта.