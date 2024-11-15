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Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

Служба осіб з ВІЛ та туберкульозом — лікар пояснила, коли можливо

15 листопада 2024 р. 11:34

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В Україні можуть бути мобілізовані люди з ВІЛ та туберкульозом. Це залежить від того, на якій стадії перебуває особа з ВІЛ та чи впливає туберкульоз на здатність виконувати бойові завдання.

Це прокоментувала докторка медичних наук, професорка кафедри дитячих інфекційних хвороб університету Богомольця Оксана Виговська в ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація з ВІЛ та туберкульозом

"Я розумію, що ця тема викликала резонанс. Якщо пацієнт з ВІЛ-інфекцією та стадіями СНІДу отримує антиретровірусну терапію — в більшості випадків він немає вірусу в крові", — зазначила вона.

За словами Виговської, в таких людей має бути негативним ПЛР-тест — тоді вони не є джерелом інфекції.

"Все залежить від статусу ВІЛу чи СНІДу цих людей. Не можна брати будь-яку людину з цим діагнозом і відправляти на фронті, бо існує ризик для побратимів", — наголосила лікарка.

Вона зазначила, що стосовно туберкульозу аналогічна ситуація. Є різні форми хвороби: відкрита та закрита.

"Із закритою формою людина не є небезпечною для інших", — додала Виговська.

Нагадаємо, у Миколаївському ТЦК роз'яснили порядок вручення повісток військовозобов'язаним.

Також фахівці ВЛК пояснили, чи безпечно проводити мобілізацію людей з ВІЛ та яку роботу вони можуть виконувати для фронту.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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