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Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

8 мая 2024 г. 20:43

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20:43 Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

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20:43 Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

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19:03 Вениславский объяснил, как Путин шантажирует мир проведением так называемых учений

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17:50 Мобилизация заключенных, продление военного положения и новый запрет от Рады — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Екатерина Приймак объяснила, почему скандальный номер "Квартала 95" обидел женщин-военнослужащих

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13:02 Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

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Верховная Рада Украины в среду, 8 мая, приняла законопроект о мобилизации заключенных в целом. Бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин отметил, что многие из тех, кто находится за решеткой, имеют профессиональные навыки в различных сферах.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Мобилизация заключенных

"Даже профессиональные военные, профессионалы в банковской и в технологической сфере, то есть наши операторы дронов. Они даже могут быть диверсантами, работая ножом", — подчеркнул Шишкин.

Шишкин также упомянул, что Украина постоянно находится под влиянием "кого-либо".

"Путин провел мобилизацию "зеков" и сразу и у нас такое же. Да, у нас на фронте не хватает людей. Не хватает специалистов, не хватает танкистов, артиллеристов, я считаю, что и пилотов не хватает", — добавил экс-судия КСУ.

Он добавил, что существуют лица, которые по своему характеру могут быть вовлечены в боевые действия на фронте, независимо от их возраста.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что общее количество заключенных, которые могут быть мобилизованы, составляет от 15 до 20 тысяч человек.

Ранее в Верховной Раде поддержали продление мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней. Соответственно, ограничения будут действовать до 11 августа 2024 года.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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