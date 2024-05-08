Шишкин назвал преимущества мобилизации заключенных после принятия закона

Верховная Рада Украины в среду, 8 мая, приняла законопроект о мобилизации заключенных в целом. Бывший судья Конституционного Суда Виктор Шишкин отметил, что многие из тех, кто находится за решеткой, имеют профессиональные навыки в различных сферах.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE.

Мобилизация заключенных

"Даже профессиональные военные, профессионалы в банковской и в технологической сфере, то есть наши операторы дронов. Они даже могут быть диверсантами, работая ножом", — подчеркнул Шишкин.

Шишкин также упомянул, что Украина постоянно находится под влиянием "кого-либо".

"Путин провел мобилизацию "зеков" и сразу и у нас такое же. Да, у нас на фронте не хватает людей. Не хватает специалистов, не хватает танкистов, артиллеристов, я считаю, что и пилотов не хватает", — добавил экс-судия КСУ.

Он добавил, что существуют лица, которые по своему характеру могут быть вовлечены в боевые действия на фронте, независимо от их возраста.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что общее количество заключенных, которые могут быть мобилизованы, составляет от 15 до 20 тысяч человек.

Ранее в Верховной Раде поддержали продление мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней. Соответственно, ограничения будут действовать до 11 августа 2024 года.