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Шишкін назвав переваги мобілізації ув'язнених після ухвалення закону

Шишкін назвав переваги мобілізації ув'язнених після ухвалення закону

08 травня 2024 р. 20:43

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20:43 Шишкін назвав переваги мобілізації ув'язнених після ухвалення закону

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19:03 Веніславський пояснив, як Путін шантажує світ проведенням так званих навчань

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17:50 Мобілізація вʼязнів, продовження воєнного стану та нова заборона від Ради — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Катерина Приймак пояснила, чому скандальний номер "Кварталу 95" образив жінок-військовослужбовців

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13:02 Представник ЗСУ пояснив, як надходження допомоги від США вимагає збільшення армії

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12:03 Нардеп розкритикував можливість вибрати посаду в армії

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11:55 Депутат розповів про плани РФ щодо вбивства військово-політичного керівництва України

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Верховна Рада України у середу, 8 травня, ухвалила законопроєкт про мобілізацію вʼязнів в цілому. Колишній суддя Конституційного Суду Віктор Шишкін зазначив, що багато з тих, хто перебуває за ґратами, мають професійні навички у різноманітних сферах.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.

Мобілізація в'язнів

"Навіть професійні військові, професіонали у банківській, і в технологічної сфері, тобто наші оператори дронів. Вони навіть можуть бути диверсантами, працюючи ножем", — підкреслив Шишкін.

Шишкін також згадав, що Україна постійно знаходиться під впливом "когось". 

"Путін провів мобілізацію "зеків" й одразу і у нас таке ж саме. Так, у нас на фронті не вистачає людей. Не вистачає спеціалістів, не вистачає танкістів, артилеристів, я вважаю, що й пілотів не вистачає", — додав екссуддя КСУ.

Він додав, що існують особи, які за своїм характером можуть бути залучені до бойових дій на фронті, незалежно від їх віку.

Нагадаємо, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що  загальна кількість ув’язнених, які можуть бути мобілізовані, становить від 15 до 20 тисяч осіб. 

Раніше у Верховній Раді підтримали продовження мобілізації й воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Відповідно, обмеження діятимуть до 11 серпня 2024 року. 

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19:56 У Литві провели навчання щодо запровадження комендантської години

19:50 Зеленський напередодні Саміту миру провів низку міжнародних розмов — що обговорили

19:49 Невідомі мошки атакують киян — чим вони небезпечні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:27 Рада розглядає дві моделі економічного бронювання — Арахамія розповів деталі

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13:02 Представник ЗСУ пояснив, як надходження допомоги від США вимагає збільшення армії

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