Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что процесс мобилизации и демобилизации происходит ненадлежащим образом. По его словам, законодательный процесс не имеет никаких результатов.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE 16 апреля.

Проблемы демобилизации

"Должен функционировать нормальный механизм мобилизации и демобилизации. Этого не установлено. Идет игра по правилам, установленным еще до широкомасштабного вторжения", — сказал Павличенко, говоря о проблемах демобилизации.

Он добавил, что законотворческий процесс по мобилизации и демобилизации — это только процесс, который не имеет никаких результатов и не решает существующие проблемы.

"Должен быть рассмотрен механизм для того, чтобы демобилизовать тех, кто уже воюет более двух лет с возможностью установления определенных условий снова привлечения их в ряды Вооруженных Сил на других условиях", — сказал Павличенко.

Напомним, бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр довела до слез депутат и жену военного Инну Совсун. Это произошло из-за заявления о "невозможности" демобилизации.

В свою очередь народный депутат Марьяна Безуглая тоже заявила, что нового закона о демобилизации не будет.