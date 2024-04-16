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Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

16 апреля 2024 г. 13:39

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15:15 Экс-нардеп рассказал, получит ли Украина помощь от США

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14:09 Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

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13:55 Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

Text

13:39 Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

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13:27 Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:07 Нардеп заявил, что после подписания закона о мобилизации в него следует вносить правки

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11:43 Могут не доехать до фронта — политолог раскритиковал решение об изъятии авто у уклонистов

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Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко заявил, что процесс мобилизации и демобилизации происходит ненадлежащим образом. По его словам, законодательный процесс не имеет никаких результатов.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE 16 апреля.

Проблемы демобилизации

"Должен функционировать нормальный механизм мобилизации и демобилизации. Этого не установлено. Идет игра по правилам, установленным еще до широкомасштабного вторжения", — сказал Павличенко, говоря о проблемах демобилизации.

Он добавил, что законотворческий процесс по мобилизации и демобилизации — это только процесс, который не имеет никаких результатов и не решает существующие проблемы.

"Должен быть рассмотрен механизм для того, чтобы демобилизовать тех, кто уже воюет более двух лет с возможностью установления определенных условий снова привлечения их в ряды Вооруженных Сил на других условиях", — сказал Павличенко.

Напомним, бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр довела до слез депутат и жену военного Инну Совсун. Это произошло из-за заявления о "невозможности" демобилизации.

В свою очередь народный депутат Марьяна Безуглая тоже заявила, что нового закона о демобилизации не будет.

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14:41 В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога — какая угроза

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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