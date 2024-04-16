Що не так з демобілізацією та як її покращити — відповідь експерта

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив, що процес мобілізації та демобілізації відбувається наразі неналежним чином. За його словами, законодавчий процес не має жодних результатів.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE 16 квітня.

Проблеми демобілізації

"Має функціонувати нормальний механізм мобілізації та демобілізації. Цього не встановлено. Йде гра за правилами, які були встановлені ще до широкомасштабного вторгнення", — сказав Павліченко, говорячи про проблеми демобілізації.

Він додав, що законотворчий процес щодо мобілізації та демобілізації — це лише процес, який не має жодних результатів та не вирішує наявних проблем.

"Має бути розглянутий механізм для того, щоб демобілізувати тих, хто вже воює понад два роки з можливістю встановлення певних умов знову залучення їх до лав Збройних Сил на інших умовах", — сказав Павліченко.

Нагадаємо, колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр довела до сліз депутатку та дружину військового Інну Совсун. Це сталося через заяву про "неможливість" демобілізації.

Своєю чергою народна депутатка Мар’яна Безугла теж заявила, що нового закону про демобілізацію не буде.