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Что не так с бронированием электриков и специалистов связи — нардеп указал на проблему

Что не так с бронированием электриков и специалистов связи — нардеп указал на проблему

17 мая 2024 г. 14:22

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Народный депутат Александр Федиенко заявил, что в настоящее время механизм бронирования электриков и специалистов связи в Украине несовершенен. Ведь критическое предприятие может легко потерять своего работника, отвечающего за важные процессы.

Об этом политик сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE в пятницу, 17 мая.

Проблемы с бронированием в Украине

"У нас есть огромная проблема с бронированием именно электриков и специалистов связи. Этот механизм несовершенен", — сказал Федиенко, комментируя проблемы с бронированием.

Он привел пример того, как критическое предприятие может потерять своего работника, от которого зависит много важных процессов.

"Например, молодой специалист, ему 26 лет, у него еще нет военного билета и ему нужно прийти в ТЦК, и он является работником, например, критически важного предприятия, и перед бронированием ему нужно обновить свои данные, тогда на законных основаниях, ТЦК ему выдает повестку на ВЛК, а затем военную повестку. Но при этом предприятие теряет специалиста", — рассказал Федиенко.

Нардеп добавил, что уже неоднократно обращался в Кабмин, чтобы изменить подходы и в первую очередь обращать внимание на технологические предприятия.

Напомним, на днях Кабинет министров Украины продолжил бронирование от мобилизации железнодорожников.

Также Кабмин перевел на Минобороны полномочия Генерального штаба ВСУ по бронированию от мобилизации. Теперь ведомство получило полномочия рассмотрения и согласования разработанных госорганами списков военнообязанных, забронированных на период мобилизации и на военное время.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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