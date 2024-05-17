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Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

17 травня 2024 р. 14:22

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Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що наразі механізм бронювання електриків та фахівців зв'язку в Україні недосконалий. Адже, критичне підприємство може легко втратити свого працівника, який відповідає за важливі процеси. 

Про це політик сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 17 травня. 

Проблеми з бронюванням в Україні 

"В нас є величезна проблема з бронюванням саме електриків та фахівців зв'язку. Цей механізм недосконалий", — сказав Федієнко, коментуючи проблеми з бронюванням. 

Він навів приклад того, як критичне підприємство може втратити свого  працівника, від якого залежить багато важливих процесів. 

"Наприклад, молодий фахівець, йому 26 років, у нього ще не має військового квитка та йому потрібно прийти в ТЦК, і він є працівником, наприклад, критичноважливого підприємства, й перед бронюванням йому треба оновити свої дані, тоді на законних підставах, ТЦК йому видає повістку на ВЛК, а потім воєнну повістку. Але при цьому підприємство втрачає фахівця", — розповів Федієнко. 

Нардеп додав, що вже неодноразово звертався до Кабміну, аби змінити підходи та в першу чергу звертати увагу на технологічні підприємства.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів України продовжив бронювання від мобілізації для залізничників.

Також Кабмін переклав на Міноборони повноваження Генерального штабу ЗСУ щодо бронювання від мобілізації. Тепер відомство отримало повноваження розгляду та погодження розроблених держорганами списків військовозобов'язаних, яких забронювали на період мобілізації та на воєнний час.

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14:22 На Закарпатті прикордонник під час переслідування застрелив чоловіка — подробиці

14:22 Активність окупантів зменшилася — у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Вовчанська

14:20 Мобілізація по-одеськи — чергова сутичка з ТЦК у громадському транспорті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:15 Зеленський заявив, що ЗСУ вперше від початку повномасштабної вистачає артилерійських снарядів

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