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Что не так с закопроектом о мобилизации

Что не так с закопроектом о мобилизации

6 апреля 2024 г. 2:23

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02:23 Что не так с закопроектом о мобилизации

5 апреля 2024
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08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

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02:23 Что не так с закопроектом о мобилизации

5 апреля 2024
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21:14 Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

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19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

Text

18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

Text

16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

Text

15:01 Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

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14:31 Оккупанты хотят захватить Часов Яр — Романенко рассказал, что происходит в городе

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13:57 На ЗАЭС почти не осталось украинского персонала, — нардеп

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08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

Бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева рассказал, почему в Украине так медленно проходит голосование за законопроект о мобилизации. Главком Сырский докладывает Президенту Зеленскому о проблемах военных, но он его не слышит.

Об этом Рева заявил в пятницу, 5 апреля, в эфире Вечір.LIVE.

Сырский — очень хороший военный, но он не политик

"У нас вообще система работы власти построена по принципу КВН (Клуба веселых и находчивых). В КВН не надо думать заранее: ваша команда-противник находится напротив вас, начинается вопрос-ответ. Вам не нужно угадывать вопрос, который они вам зададут. Они вам задали — ваша задача в течение часа ответить.То есть вы работаете по факту. И ваша задача дать ответ не столько правильно, сколько, чтобы все поржали.Тогда вы выиграли.Стратегически мыслить, как будет действовать противник и как сделать так, чтобы на опережение работать , это не о КВН" , — сказал Андрей Рева во время интервью.

Также экс-министр напомнил очень похожую историю с Залужным: "Когда внезапно он оказался на пресс-конференции, то очень правильно ответил: мы — армия, наша задача вести боевые действия. А задача государства — обеспечить нас людьми, материально-техническими ресурсами, боеприпасами, бронетехникой . Мы работаем в рамках ресурсов, которые дает государство. Поэтому, если у нас чего-то не хватает, это вопрос не к военным, это вопрос к политическому руководству".

Раньше мы писали, что угрожает уклонистам, которые отказываются пройти медосмотр.

Напомним, депутат ВРУ Дмитрий Разумков сообщил Новости.LIVE, что народные избранники должны разобраться с призывом 18-летних и окончательно исключить возможность их мобилизации.

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обновлено:

01:55 Воздушная тревога набирает обороты — какие области предупредили об опасности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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