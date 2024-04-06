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Що не так із закопроєктом про мобілізацію

Що не так із закопроєктом про мобілізацію

06 квітня 2024 р. 02:23

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18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

Text

16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

Text

15:01 Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

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14:31 Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

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Колишній міністр соцполітики України Андрій Рева розповів, чому в Україні так повільно відбувається голосування за законопроєкт про мобілізацію. Головком Сирський доповідає Президенту Зеленському про проблеми військових, але він його не чує. 

Про це Рева заявив у п'ятницю, 5 квітня, в ефірі Вечір.LIVE

Сирський — дуже хороший військовий, але він не політик

"У нас взагалі система роботи влади побудувана за принципом КВК (Клубу веселих і кмітливих). У КВК не треба думати наперед: ваша команда-противник знаходиться навпроти вас, починається питання-відповідь. Вам не потрібно вгадувати питання, яке вони вам зададуть. Вони вам задали — ваша завдання протягом години відповісти. Тобто ви працюєте по факту. І ваша задача дати відповідь не стільки правильно, скільки, щоб всі поржали. Тоді ви виграли. Стратегічно мислити, як буде діяти противник і як зробити так, щоб на випередження працювати, це не про КВК", — сказав Андрій Рева під час інтерв'ю. 

Також екс-міністр нагадав дуже схожу історію із Залужним: "Коли раптово він опинився на пресконференції, то дуже правильно відповів: ми — армія, наше завдання вести бойові дії. А завдання держави — забезпечити нас людьми, матеріально-технічними ресурсами, боєприпасами, бронетехнікою. Ми працюємо в рамках ресурсів, які дає держава. Тому, якщо у нас чогось бракує, це питання не до військових, це питання до політичного керівництва". 

Раніше ми писали, що загрожує ухилянтам, які відмовляються пройти медогляд.

Надаємо, депутат ВРУ Дмитро Разумков повідомив Новини.LIVE, що народні обранці мають розібратись з призовом 18-річних і остаточно спростувати можливість їхньої мобілізації. 

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02:37 Справа про мільйон доларів в ексголови ВЛК — у ході розслідування затримали військового ТЦК

Оновлено

02:16 Повторні вибухи в Харкові — атака "шахедів"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

01:55 Повітряна тривога набирає обертів — які ще області попередили про небезпеку

01:27 В Укренерго оновили тимчасові графіки відключення світла — назвали п'ять областей

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