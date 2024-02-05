Что будет с законопроектом о мобилизации в случае смены руководства ВСУ — депутат ответил

В случае отставки Валерия Залужного новый законопроект о мобилизации должен представлять новый Главнокомандующий ВСУ или, по крайней мере, изменить положение по своему усмотрению. Для достижения победы все должны прислушаться к мнению военных.

Такое мнение высказал народный депутат Олег Дунда в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда состоится голосование за законопроект о мобилизации

Депутат подчеркнул, что в связи с последними событиями и слухами об изменении военного руководства голосования за новый мобилизационный законопроект пока не будет.

В любом случае Украина находится в состоянии войны. Соответственно, повестку дня должны диктовать ВСУ, все остальные должны прислушиваться к мнению военных.

"Повестку дня должны диктовать Вооруженные Силы: что сделать, с какими ресурсами, для чего и так далее. В данном случае не только Кабмин, но и депутаты являются исполнителями воли ВСУ", — сказал депутат.

Дунда также добавил, что депутатам или лидерам фракций, не поддерживающим мнение руководства ВСУ, нужно идти в окопы или составлять мандат и ехать в другую страну.

Напомним, появилась информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и главу Генштаба Сергея Шапталу. Такие изменения могут произойти в середине недели.