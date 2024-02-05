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Що буде із законопроєктом про мобілізацію у випадку зміни керівництва ЗСУ — депутат відповів

05 лютого 2024 р. 14:00

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У випадку відставки Валерія Залужного новий законопроєкт про мобілізацію має представляти новий Головнокомандувач ЗСУ, або принаймні змінити положення на свій розсуд. Задля досягнення перемоги, усі повинні дослухатися до думки військових.

Таку думку висловив народний депутат Олег Дунда в ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Коли відбудеться голосування за законопроєкт про мобілізацію

Депутат підкреслив, що у зв'язку з останніми подіями та чутками про зміну військового керівництва, голосування за новий мобілізаційний законопроєкт поки що не буде.

У будь-якому випадку Україна наразі знаходиться у стані війни. Відповідно, порядок денний мають диктувати ЗСУ, усі інші повинні дослухатися до думки військових.

"Порядок денний мають диктувати Збройні Сили: що зробити, з якими ресурсами, для чого і так далі. У даному випадку не тільки Кабмін, а й депутати є виконавцями волі ЗСУ", — сказав депутат. 

Дунда також додав, що депутатам або лідерам фракцій, які не підтримують думку керівництва ЗСУ, потрібно йти до окопів або складати мандат і їхати до іншої країни.

Нагадаємо, з'явилася інформація про те, що Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не тільки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але й очільника Генштабу Сергія Шапталу. Такі зміни можуть відбутися в середині тижня.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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