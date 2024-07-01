Рекрутинг в Европе — как хотят набирать украинцев в ряды ВСУ за границей

Украинским мужчинам в Европе хотят предложить присоединиться к рядам ВСУ через рекрутинг. Набор может быть организован в нескольких крупных городах.

Об этом сообщил украинский военный Роберт "Мадьяр" Бровди в интервью Армия ТВ.

Рекрутинг в Европе

По словам Мадяра, украинцам могут предложить базовый учебный курс в Европе. В тех городах, где они находятся.

"Сегодня мы создадим прецедент, я предложу рекрутинг в Европе украинцам. Я предлагаю предоставить им базовый учебный курс прямо там в Европе, где они находятся. Таким образом мы с ними познакомимся, раскроем обстоятельства того, что ожидало бы их в случае попадания в армию. Сами присмотримся к ним, подходят ли они нам по критериям или нет", — сказал он.

Военный добавил, что кандидатам, которые покажут хорошие результаты, предложат канал возвращения в Украину с компетентной мобилизацией и с гарантированным дальнейшим привлечением в подразделения, с которыми они согласились и подходят по критериям.

"Таким образом, мы отодвинем максимальное количество личного состава от линии фронта, гарантируя то, чего все больше всего боятся. Потерять конечности, дееспособность, жизнь. Определенное количество людей может быть полезно и за работой с компьютерами, и делать на расстоянии очень полезные вещи ", — подчеркнул "Мадяр"

Он также отметил, что рассчитывать на компетентную мобилизацию через ТЦК не стоит.

"Мы рассчитываем на собственные силы", — подытожил он.

Напомним, во Львове стало на один рекрутинговый центр Вооруженных сил Украины больше . Жителей города в свои ряды зовет легендарная 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр".

Также мы писали, что в рекрутинговых центрах не дают повестки . Человеку не нужно бояться, что он придется поинтересоваться о вакансии и его куда-то заберут.