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Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

Рекрутинг у Європі — як хочуть набирати українців до лав ЗСУ за кордоном

01 липня 2024 р. 13:49

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Українським чоловікам в Європі хочуть запропонувати долучитися до лав ЗСУ через рекрутинг. Набір можуть організувати в кількох великих містах.

Про це повідомив український військовий Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв’ю Армія ТВ.

Рекрутинг до ЗСУ у Європі

За словами "Мадяра", українцям можуть запропонувати базовий навчальний курс в Європі. У тих містах, де вони знаходяться.

"Сьогодні ми створимо прецедент, я запропоную рекрутинг у Європі українцям. Я пропоную надати їм базовий навчальний курс прямо там в Європі, де вони знаходяться. Таким чином ми з ними познайомимось, розкриємо обставини того, що очікувало би їх у випадку потрапляння у військо. Самі придивимся до них, чи підходять вони нам за критеріями, чи ні", — сказав він.

Військовий додав, що тим кандидатам, які покажуть гарні результати, запропонують канал повернення в Україну з компетентною мобілізацією та з гарантованим подальшим залученням до підрозділів, з котрими вони згодилися і підходять за критеріями.

"Таким чином, ми відтиснемо максимальну кількість особового складу від лінії фронту, гарантуючи те, чого всі найбільше бояться. Втратити кінцівки, дієздатність, життя. Певна кількість людей може бути корисна і за роботою з комп'ютерами, і робити на відстані дуже корисні речі", — підкреслив "Мадяр"

Він також наголосив, що розраховувати на компетентну мобілізацію через ТЦК не варто. 

"Ми розраховуємо на власні сили", — підсумував він.

Нагадаємо, у Львові стало на один рекрутинговий центр Збройних сил України більше. Мешканців міста до своїх лав кличе легендарна 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр".

Також ми писали, що в рекрутингових центрах не дають повістки. Людині не треба боятися, що вона прийде поцікавитися про вакансію і її кудись заберуть.

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13:56 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

13:54 На Миколаївщині пролунав вибух — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:56 Долар по 54 гривні та новий тариф на світло — День.LIVE

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11:59 Додаткові збори та скасування виплат — експерт про нові правила для біженців у Польщі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:13 Нардеп Федієнко розповів про погрози від людей у військовій формі

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