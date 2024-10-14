Рада не рассмотрит экономическое бронирование в ближайшие недели — Гончаренко назвал причину

В Верховной Раде не будет пленарных заседаний в ближайшие две недели. Поэтому народные депутаты не будут рассматривать законопроект об экономическом бронировании.

Об этом заявил нардеп от ЕС Алексей Гончаренко в эфире День.LIVE.

Экономическое бронирование

По словам депутата, экономическое бронирование не будет рассматриваться в Раде в ближайшие две недели. Лично Гончаренко не поддерживает этот законопроект, потому что его основная идея состоит в том, чтобы "люди откупались официально от службы".

"Я предлагаю такое не принимать. Я предоставил законопроект, предусматривающий дать право всем субъектам, всем вообще компаниям украинским, дать возможность забронировать 30% своих военнообязанных, если они легально платят налоги, не имеют долгов, люди легально трудоустроены. 30 % дать всем, если эти компании очень нужны", — сказал он.

Нардеп отметил, что необходимо предоставить экономике возможность бронировать сотрудников компаний.

"Впрочем, если создавать механизмы, где можно будет просто внести деньги и на всех "положить", то я против этого", — добавил Гончаренко.

Напомним, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в Раде не поддерживают идею экономического бронирования.

А, по мнению главы финансового комитета Верховной Рады Украины Данилы Гетманцева, экономическое бронирование в Украине могут внедрить уже в этом году.