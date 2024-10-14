Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

У Верховній Раді не буде пленарних засідань найближчих два тижні. Тому народні депутати не розглядатимуть законопроєкт про економічне бронювання.

Про це заявив нардеп від ЄС Олексій Гончаренко в ефірі День.LIVE.

Економічне бронювання

За словами депутата, економічне бронювання не розглядатимуть у Раді найближчі два тижні. Особисто Гончаренко не підтримує цей законопроєкт, тому що його основна ідея полягає в тому, аби "люди відкуплялися офіційно від служби".

"Я пропоную таке не ухвалювати. Я подав законопроєкт, який передбачає дати право всім суб'єктам, всім взагалі компаніям українським, дати можливість забронювати 30% своїх військовозобов'язаних, якщо вони легально платять податки, не мають боргів, люди легально працевлаштовані. 30% дати всім, якщо це компанії дуже потрібні", — сказав він.

Нардеп зазначив, що необхідно надати можливість економіці бронювати співробітників компаній.

"Втім, якщо створювати механізми, де можна буде просто внести гроші і на всіх "покласти", то я проти цього", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що у Раді не підтримують ідею економічного бронювання.

А на думку голови фінансового комітету Верховної Ради України Данили Гетманцева, економічне бронювання в Україні можуть впровадити вже цього року.