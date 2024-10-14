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Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

14 жовтня 2024 р. 16:39

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17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

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16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

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16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

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13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

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13:00 Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

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12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

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11:54 Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

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У Верховній Раді не буде пленарних засідань найближчих два тижні. Тому народні депутати не розглядатимуть законопроєкт про економічне бронювання.

Про це заявив нардеп від ЄС Олексій Гончаренко в ефірі День.LIVE.

Економічне бронювання 

За словами депутата, економічне бронювання не розглядатимуть у Раді найближчі два тижні. Особисто Гончаренко не підтримує цей законопроєкт, тому що його основна ідея полягає в тому, аби "люди відкуплялися офіційно від служби".

"Я пропоную таке не ухвалювати. Я подав законопроєкт, який передбачає дати право всім суб'єктам, всім взагалі компаніям українським, дати можливість забронювати 30% своїх військовозобов'язаних, якщо вони легально платять податки, не мають боргів, люди легально працевлаштовані. 30% дати всім, якщо це компанії дуже потрібні", — сказав він.

Нардеп зазначив, що необхідно надати можливість економіці бронювати співробітників компаній. 

"Втім, якщо створювати механізми, де можна буде просто внести гроші і на всіх "покласти", то я проти цього", — додав Гончаренко.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що у Раді не підтримують ідею економічного бронювання.

А на думку голови фінансового комітету Верховної Ради України Данили Гетманцева, економічне бронювання в Україні можуть впровадити вже цього року.

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17:28 Зеленський провів чергову Ставку — про що йшлося на засіданні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:06 Окупанти масово скаржаться на погане забезпечення та хвороби, — ЦНС

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