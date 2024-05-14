Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Политтехнолог Тарас Загородний, комментируя инцидент с повесткой для раненого ветерана ВСУ, назвал это ошибкой системы. Ведь, если в Украине ранее учетные дела были только бумажными, то ситуация с созданием электронных кабинетов может повлечь определенную путаницу.

Об этом эксперт сказал в вечерней студии Вечір.LIVE.

Проблема с выдачей повесток

"Мы должны понимать, что погрешность любой системы всегда существует. Часто архивы или учетные дела были бумажными, многое было оцифровано, в действительности может быть разная путаница", — сказал Завгородний, комментируя инцидент.

Он добавил, что такие единичные случаи нормальные, важно не воспринимать их слишком критично.

"Главное, чтобы не относились к этим вещам, как будто у нас ничего не работает", — сказал Завгородний.

Напомним, 11 мая стало известно, что ветерану ВСУ Олегу Симорозу, в октябре 2022 года на передовой потерявшему обе ноги, прислали повестку. По словам мужчины, ее прикрепили к коммунальным платежам.

Известно, что ветеран снят с военного учета и проходит протезирование в США.

Добавим, в Минобороны объяснили, что изменится с 18 мая, после вступления в силу закона о мобилизации .

Также мы сообщали, что согласно новому закону о мобилизации, украинские женщины могут быть призваны на службу только по собственному желанию. Однако есть исключения.