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Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

14 мая 2024 г. 10:20

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10:20 Повестка для ветерана ВСУ — политтехнолог Завгородний прокомментировал инцидент

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10:09 Демченко раскритиковал законопроект об обнародовании местонахождения родственников чиновников

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07:59 Ужесточение наступления РФ на Харьковщине, фортификации и строительство метро — эфир Новости.LIVE

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22:57 Военный аналитик Черник объяснил, почему российская армия не может дойти до Днепра

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21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

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21:00 Продвижение россиян на Харьковщине и угроза для Сумщины — Снегирев в эфире Новини.LIVE

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18:05 Не инженеры, но много говорят — нардеп прокомментировала действия Кубракова в строении фортификаций

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17:57 Наступление на Харьковщину, строительство фортификаций и новый украинский дрон — эфир Новини.LIVE

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17:23 Экс-чиновник СНБО Гавриш объяснил, что нужно Украине для возвращения инициативы на фронте

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Политтехнолог Тарас Загородний, комментируя инцидент с повесткой для раненого ветерана ВСУ, назвал это ошибкой системы. Ведь, если в Украине ранее учетные дела были только бумажными, то ситуация с созданием электронных кабинетов может повлечь определенную путаницу.

Об этом эксперт сказал в вечерней студии Вечір.LIVE.

Проблема с выдачей повесток

"Мы должны понимать, что погрешность любой системы всегда существует. Часто архивы или учетные дела были бумажными, многое было оцифровано, в действительности может быть разная путаница", — сказал Завгородний, комментируя инцидент.

Он добавил, что такие единичные случаи нормальные, важно не воспринимать их слишком критично.

"Главное, чтобы не относились к этим вещам, как будто у нас ничего не работает", — сказал Завгородний.

Напомним, 11 мая стало известно, что ветерану ВСУ Олегу Симорозу, в октябре 2022 года на передовой потерявшему обе ноги, прислали повестку. По словам мужчины, ее прикрепили к коммунальным платежам.

Известно, что ветеран снят с военного учета и проходит протезирование в США.

Добавим, в Минобороны объяснили, что изменится с 18 мая, после вступления в силу закона о мобилизации .

Также мы сообщали, что согласно новому закону о мобилизации, украинские женщины могут быть призваны на службу только по собственному желанию. Однако есть исключения.

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09:27 Зеленский почтил память украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:21 В Литве допускают проведение еще одного референдума относительно двойного гражданства

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21:45 Как выживает оккупированный Крым за последние 10 лет — Чубаров в эфире Новини.LIVE

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