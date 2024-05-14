Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

Політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи інцидент з повісткою для пораненого ветерана ЗСУ, назвав це похибкою системи. Адже, якщо в Україні раніше облікові справи були лише паперовими, то наразі ситуація із створенням електронних кабінетів може спричинити певну плутанину.

Про це експерт сказав у вечірній студії Вечір.LIVE.

Проблема з видачею повісток

"Ми повинні розуміти, що похибка будь-якої системи завжди існує. Часто архіви чи облікові справи були паперовими, багато чого було оцифровано, в дійсності може бути різна плутанина", — сказав Завгородній, коментуючи інцидент.

Він додав, що такі поодинокі випадки є нормальними, важливо не сприймати їх надто критично.

"Головне, щоб не ставилися до цих речей, як ніби у нас нічого не працює", — сказав Завгородній.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що ветерану ЗСУ Олегу Симорозу, який у жовтні 2022 року на передовій втратив обидві ноги, прислали повістку. За словами чоловіка, її прикріпили до комунальних платежів.

Відомо, що ветеран знятий із військового обліку і проходить протезування в США.

Додамо, у Міноборони пояснили, що зміниться з 18 травня, після набуття чинності закону про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що відповідно до нового закону про мобілізацію, українські жінки можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням. Проте є винятки.