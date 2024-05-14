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Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

14 травня 2024 р. 10:20

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10:20 Повістка для ветерана ЗСУ — політтехнолог Завгородній прокоментував інцидент

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07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

13 травня 2024
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22:57 Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

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21:45 Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

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21:00 Просування росіян на Харківщині та загроза для Сумщини — Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Не інженери, але багато говорять — нардепка прокоментувала дії Кубракова у будові фортифікацій

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17:57 Наступ на Харківщину, будівництво фортифікацій та новий український дрон — ефір Новини.LIVE

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Політтехнолог Тарас Загородній, коментуючи інцидент з повісткою для пораненого ветерана ЗСУ, назвав це похибкою системи. Адже, якщо в Україні раніше облікові справи були лише паперовими, то наразі ситуація із створенням електронних кабінетів може спричинити певну плутанину. 

Про це експерт сказав у вечірній студії Вечір.LIVE.

Проблема з видачею повісток

"Ми повинні розуміти, що похибка будь-якої системи завжди існує. Часто архіви чи облікові справи були паперовими, багато чого було оцифровано, в дійсності може бути різна плутанина", — сказав Завгородній, коментуючи інцидент. 

Він додав, що такі поодинокі випадки є нормальними, важливо не сприймати їх надто критично. 

"Головне, щоб не ставилися до цих речей, як ніби у нас нічого не працює", — сказав Завгородній. 

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що ветерану ЗСУ Олегу Симорозу, який у жовтні 2022 року на передовій втратив обидві ноги, прислали повістку. За словами чоловіка, її прикріпили до комунальних платежів.

Відомо, що ветеран знятий із військового обліку і проходить протезування в США. 

Додамо, у Міноборони пояснили, що зміниться з 18 травня, після набуття чинності закону про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що відповідно до нового закону про мобілізацію, українські жінки можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням. Проте є винятки.

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11:25 OpenAI розробляє нову версію ChatGPT — на що буде здатен покращений ШІ

11:01 Знижки та кешбеки — ПриватБанк подарує клієнтам персональні умови

10:57 Німеччина анонсувала передачу ще однієї системи ППО для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:52 Буданов спрогнозував, де чекати нового наступу росіян

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07:59 Посилення наступу РФ на Харківщині, нові фортифікації та будівництво метро — ефір Новини.LIVE

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22:57 Військовий аналітик Черник пояснив, чому російська армія не може дійти до Дніпра

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21:45 Як виживає окупований Крим за останні 10 років — Чубаров в ефірі Новини.LIVE

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21:00 Просування росіян на Харківщині та загроза для Сумщини — Снєгирьов в ефірі Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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