Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

Политический аналитик Вячеслав Потапенко заявил, что все говорили о " мобилизационном " законе, а фактически пропустили принятие более важного документа - постановления. С 16 мая постановление является важным документом для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Об этом Вячеслав Потапенко рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 мая.

Принятие постановления Кабмина по порядку действий по мобилизации

Кабинет министров в четверг, 16 мая, принял постановление №560, которое является важным документом для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Она регламентирует порядок действий по мобилизации, учету и другим вопросам.

"Там все расписано - кто может проверять ваши документы, какие документы, в каких местах, определены этапы в процессе обновления данных, какое заявление должно быть на отсрочку, даже акт отказа, когда вам предлагают проехать в ТЦК. То есть все, что происходило последние пол года и напрягало всю эту историю, теперь нормировано постановлением Кабмина", — отметил Потапенко.

Политический аналитик добавил, что все много говорили о законе, который в реальной жизни очень мало кого касается, и фактически пропустили принятие постановления, регламентирующего процесс мобилизации.

Напомним, адвокат Роман Ухов заявил, что военнообязанный не может отказаться от повестки, если вручение происходит законно. То есть, если повестка заполнена правильно, то отказ от нее будет считаться нарушением закона о мобилизации.

Раньше мы писали о том, как поступать, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном. Ведь есть практика, когда на территорию ТЦК для обновления данных или прохождения ВЛК мужчины не допускаются со средствами связи.