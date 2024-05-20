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Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

20 травня 2024 р. 12:24

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12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

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10:00 Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

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08:00 Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2024
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12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

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10:18 Шуляк пояснила, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК

18 травня 2024
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22:27 Уважніше з підписами — юристка пояснила, які документи не варто заповнювати у військкоматі

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14:38 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації та нестачі військових на фронті

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Політичний аналітик В'ячеслав Потапенко заявив, що всі говорили про "мобілізаційний" закон, а фактично пропустили ухвалення більш важливого документу — постанови. Від 16 травня постанова є важливим документом для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про це Вʼячеслав Потапенко розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 20 травня.

Прийняття постанови Кабміну по порядку дій щодо мобілізації

Кабінет міністрів у четвер, 16 травня,  прийняв постанову №560, яка є важливим документом для чоловіків віком від 18 до 60 років. Вона регламентує порядок дій щодо мобілізації, обліку та інших питань.

"Там усе розписано — хто може перевіряти ваші документи, які документи, у яких місцях, визначені етапи в процесі оновлення даних, яка заява має бути на відстрочку, навіть акт відмови, коли вам пропонують проїхати в ТЦК. Тобто все, що відбувалося останні пів року й напружувало всю цю історію, відтепер унормовано постановою Кабміну", — зазначив Потапенко.

Політичний аналітик додав, що всі багато говорили про закон, який в реальному житті дуже мало кого стосується, і фактично пропустили прийняття постанови, яка яка регламентую процесс мобілізації.

Нагадаємо, що адвокат Роман Ухов заявив, що військовозобов'язаний не може відмовитися від повістки, якщо вручення відбувається законно. Тобто якщо повістка заповнена правильно, то відмова від неї буде вважатися порушенням закону про мобілізацію. 

Раніше ми писали про те, як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном. Адже є практика, коли на територію ТЦК для оновлення даних або проходження ВЛК чоловіків не допускають із засобами зв'язку. 

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11:50 Понад 20 крилатих ракет на спорядженні — яка загроза для Одещини від російського флоту

11:38 У США пройшли мітинги в підтримку полонених українських захисників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:20 Заощаджуйте воду — кому з одеситів відключили водопостачання до вечора

11:05 Польська поліція затримала українця за брехню про вкрадений мільйон євро

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