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Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

27 декабря 2024 г. 13:21

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10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

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Молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, должны мобилизоваться в Вооруженные силы Украины. Их не стоит сразу бросать в бой, а начинать подготовку к войску с тыловых должностей.

Такое мнение высказал в эфире Ранок.LIVE полковник в отставке, начальник десантно-штурмовых войск Иван Якубец.

Почему нужно мобилизовать 18-летних в ВСУ

Иван Якубец заявил, что согласно Конституции Украины, каждый гражданин должен встать в защиту государства при достижении конкретного возраста. Он добавил, что в Украине есть ограничения для военной службы для мужчин старше 60 лет, что лишает возможности назначать на высокие должности людей с большим жизненным и профессиональным опытом.

"Я считаю, что это (возрастное ограничение. — Ред.) надо снять. Где-то нужны молодые, где-то нужны среднего возраста, а где-то и более опытные. Анализы руководствами вооруженных сил других стран показали, что чем более зрелый человек, тем выше у него должность", — сказал Якубец.

Военный же считает, что бросать 18-летних на фронт не стоит. Вместо этого их нужно готовить к фронту с тыловых должностей.

"Говорить, что 18-летних бросать на пулеметы надо — это глупости. Но то, что их надо призвать, подготовить, и пусть они в тылу на белорусской границе на других направлениях на охране тех или иных государственных объектов. На противовоздушной обороне пусть они выполняют свои обязанности и учатся. И готовим одновременно, и резерв есть, и высвобождаем кадры из более зрелых мужчин, которые могут выполнять задачи на фронте", — объяснил свое мнение Якубец.

Напомним, некоторые военные ВСУ также высказывали свое мнение по поводу целесообразности снижения мобилизационного возраста. Так военный батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченко посоветовал ребятам 15-18 лет готовиться к войне.

Отметим, что в СМИ появлялась информация о том, что США якобы требуют от Украины снизить рамки мобилизационного возраста. В Украине запрещено принудительно мобилизовывать граждан моложе 25 лет.

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