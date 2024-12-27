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Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

Полковник у відставці сказав, чому варто мобілізувати 18-річних

27 грудня 2024 р. 13:21

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Юнаки, які досягли 18-річного віку, мають мобілізуватися до Збройних сил України. Їх не варто одразу кидати в бій, а натомість розпочинати підготовку до війська з тилових посад.

Таку думку висловив в ефірі Ранок.LIVE полковник у відставці, начальник десантно-штурмових військ Іван Якубець.

Чому потрібно мобілізувати 18-річних до ЗСУ

Іван Якубець заявив, що відповідно до Конституції України кожен громадянин має встати на захист держави при досягненні конкретного віку. Він додав, що в Україні є обмеження для військової служби для чоловіків старше 60 років і це позбавляє можливості призначати на високі посади людей з більшим життєвим та професійним досвідом.

"Я вважаю що це (вікове обмеження. — Ред.) треба зняти. Десь потрібні молоді, десь потрібні середнього віку, а десь і більш досвідчені. Аналізи керівництвами збройних сил інших країн показали, що чим більш зріла людина, тим вища у неї посада", — сказав Якубець.

Натомість військовий вважає, що кидати 18-річних на фронт не варто. Натомість їх потрібно готувати до фронту з тилових посад. 

"Казати, що 18-річних кидати на кулемети треба — це дурниці. Але те, що їх треба призвати, підготувати, і хай вони в тилу на білоруському кордоні на інших напрямках на охороні тих чи інших державних об’єктів. На протиповітряній обороні хай вони виконують свої обов’язки і навчаються. І готуємо одночасно, і резерв є, і вивільняємо кадри з більш зрілих чоловіків, які можуть виконувати завдання на фронті", — пояснив свою думку Якубець. 

Нагадаємо, деякі військові ЗСУ також висловлювали свою думку щодо доцільності зниження мобілізаційного віку. Так військовий батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка порадив хлопцям 15-18 років готуватися до війни.

Зазначимо, що у ЗМІ з'являлась інформація, що США нібито вимагають від України знизити рамки мобілізаційного віку. Наразі в Україні заборонено примусово мобілізовувати громадян молодше 25 років.

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