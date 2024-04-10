Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Политолог Валерий Гончарук заявил, что законопроект о мобилизации должен оптимизировать работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), военно-врачебных комиссий, а также определить наказание для уклоняющихся. Однако вопросов, которые должны быть в документе в первую очередь и волновавшие общество больше всего, не будет.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

О чем законопроект о мобилизации

"Я не убежден, что он решит все вопросы. Речь идет об оптимизации работы ТЦК, ВВК и о том, чего не было раньше, это разные формы ограничения уклоняющихся", — сказал Гончарук, говоря о мобилизационном документе.

Он добавил, что в целом принятие этого закона приобрело чрезмерный ажиотаж. Более того, по мнению эксперта, подавляющее большинство тех фактических положений, которые он предусматривает, и так уже действуют согласно другому документу — "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

"Ажиотаж по нему перегрет, это лишь поднимает дополнительное напряжение в обществе", — сказал Гончарук.

Напомним, 9 апреля стали известны основные положения законопроекта о мобилизации, за который народные депутаты могут проголосовать в ближайшие дни.

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