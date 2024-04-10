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Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

10 апреля 2024 г. 9:35

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10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

Text

09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Text

08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Text

01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

9 апреля 2024
Text

21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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Политолог Валерий Гончарук заявил, что законопроект о мобилизации должен оптимизировать работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), военно-врачебных комиссий, а также определить наказание для уклоняющихся. Однако вопросов, которые должны быть в документе в первую очередь и волновавшие общество больше всего, не будет.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

О чем законопроект о мобилизации

"Я не убежден, что он решит все вопросы. Речь идет об оптимизации работы ТЦК, ВВК и о том, чего не было раньше, это разные формы ограничения уклоняющихся", — сказал Гончарук, говоря о мобилизационном документе.

Он добавил, что в целом принятие этого закона приобрело чрезмерный ажиотаж. Более того, по мнению эксперта, подавляющее большинство тех фактических положений, которые он предусматривает, и так уже действуют согласно другому документу — "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

"Ажиотаж по нему перегрет, это лишь поднимает дополнительное напряжение в обществе", — сказал Гончарук.

Напомним, 9 апреля стали известны основные положения законопроекта о мобилизации, за который народные депутаты могут проголосовать в ближайшие дни.

К слову, юрист объяснил вероятность увольнения работника, выехавшего за границу по броне.

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10:53 В Германии разразился скандал из-за помощи Украине

10:49 Программа єОселя — сколько выдали кредитов на жилье и в каких регионах

10:47 Выплаты ВПЛ — как оформить денежную помощь в Дії

10:44 В Одессе снова раздаются громкие взрывы — какая угроза

10:43 Лунин провалил матч с Манчестер Сити — какую оценку получил украинский голкипер

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:24 Мобилизационный законопроект — кто подлежит бронированию от призыва

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10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

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09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

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09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

Text

08:38 Ночная атака оккупантов по Одесской области — Братчук рассказал о последствиях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

07:59 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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01:41 Убийство подростка в Киеве — комментарий врача Комаровского

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21:34 Ядерные угрозы РФ и разногласия Украины и США — Тарас Загородний в эфире Новини.LIVE

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20:50 Девочка из Краматорска, потерявшая обе ноги, отправится на престижный американский турнир

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20:15 Как подготовиться к взрыву на ЗАЭС и пыль из Сахары — Комаровский в эфире Новини.LIVE