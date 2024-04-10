Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

Політолог Валерій Гончарук заявив, що законопроєкт про мобілізацію має оптимізувати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військово-лікарських комісій, а також визначити покарання для ухилянтів. Однак, питань, які мали бути у документі першочергово й ті, які хвилювали суспільство найбільше, не буде.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Про що законопроєкт про мобілізацію

"Я не переконаний, що він вирішить всі питання. Йдеться про оптимізацію роботи ТЦК, ВЛК і те, чого не було раніше, це різні форми обмеження ухилянтів", — сказав Гончарук, говорячи про мобілізаційний документ.

Він додав, що загалом ухвалення цього закону набуло надмірного ажіотажу. Ба більше, на думку експерта, переважна більшість тих фактичних положень, які він передбачає, і так вже діють згідно іншого документу — "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

"Ажіотаж по ньому є перегрітим, це лише піднімає додаткову напругу в суспільстві", — сказав Гончарук.

Нагадаємо, 9 квітня стали відомі основні положення закопроєкту про мобілізацію, за який народні депутати можуть проголосувати найближчими днями.

До слова, юрист пояснив вірогідність звільнення працівника, який виїхав за кордон по броні.