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Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

10 квітня 2024 р. 09:35

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09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

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08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

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07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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01:41 Вбивство підлітка у Києві — коментар лікаря Комаровського

9 квітня 2024
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21:34 Ядерні погрози РФ та розбіжності України та США — Тарас Загородній в ефірі Новини.LIVE

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20:50 Дівчинка з Краматорська, яка втратила обидві ноги, вирушить на престижний американський турнір

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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Політолог Валерій Гончарук заявив, що законопроєкт про мобілізацію має оптимізувати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військово-лікарських комісій, а також визначити покарання для ухилянтів. Однак, питань, які мали бути у документі першочергово й ті, які хвилювали суспільство найбільше, не буде. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Про що законопроєкт про мобілізацію 

"Я не переконаний, що він вирішить всі питання. Йдеться про оптимізацію роботи ТЦК, ВЛК і те, чого не було раніше, це різні форми обмеження ухилянтів", — сказав Гончарук, говорячи про мобілізаційний документ. 

Він додав, що загалом ухвалення цього закону набуло надмірного ажіотажу. Ба більше, на думку експерта, переважна більшість тих фактичних положень, які він передбачає, і так вже діють згідно іншого документу — "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".  

"Ажіотаж по ньому є перегрітим, це лише піднімає додаткову напругу в суспільстві", — сказав Гончарук. 

Нагадаємо, 9 квітня стали відомі основні положення закопроєкту про мобілізацію, за який народні депутати можуть проголосувати найближчими днями. 

До слова, юрист пояснив вірогідність звільнення працівника, який виїхав за кордон по броні. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:15 Як підготуватися до вибуху на ЗАЕС та пил з Сахари — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE