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Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

Пересечение границы с приложением Резерв+ — Демченко ответил, возможно ли это

22 мая 2024 г. 9:51

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21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

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21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

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13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, могут ли военнообязанные украинцы пересечь границу с приложением "Резерв+". По его словам, для этого нужны бумажные документы.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 22 мая.

Пересечение границы с документами в приложении "Резерв+"

Демченко отметил, что с 18 мая в соответствии с теми изменениями, которые внесены в закон о мобилизационной подготовке и правовом режиме военного положения, пограничники, кроме других документов для пересечения границы, у некоторых категорий лиц проверяют военно-учетный документ с соответствующими отметками.

"Это мы проверяем у забронированных лиц на период военного положения, у лиц, которые в соответствии с выводами ВВК признаны непригодны к военной службе с исключением с воинского учета по состоянию здоровья, также мы проверяем наличие военно-учетного документа и у лиц, у которых на иждивении есть трое и более детей до 18 лет, кто самостоятельно воспитывает ребенка, или же у кого есть ребенок до 18 лет и жена, которая проходит военную службу, а также у других категорий, которые определены в статье 23 в законе", — рассказал представитель ГПСУ.

По его словам, пока не проверяют военно-учетный документ у других категорий лиц, которые прописаны в правилах пересечения границы отдельными пунктами. 

Демченко сообщил, что на данный момент изменения в правила пересечения границы еще не внесены, поэтому следует ожидать, что в ближайшее время правительство может внести их.

"На данный момент по той категории лиц, у которой мы проверяем военно-учетный документ, мы проверяем бумажный документ. "Резерв+" не является военно-учетным документом в электронном виде, это фактически больше такой информационный ресурс, если будет признан какой-то документ в электронном виде и будут прописаны условия, какой он должен иметь вид, какую он имеет силу, тогда конечно пограничники будут принимать и этот документ, но на данный момент только бумажный документ", — добавил представитель ГПСУ.

Напомним, запуск мобильного приложения "Резерв+" состоялся в субботу, 18 мая. Приложение, в частности, информирует мужчин, проживающих за границей, что повестки им будут отправлять по электронной почте.

Также за первые 11 часов после запуска мобильного приложения "Резерв+" для военнообязанных в нем зарегистрировалось более 150 тысяч пользователей. Отмечается, что многие другие заявки находятся в процессе обработки.

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10:35 Зеленский подозревает генералов ВСУ в предоставлении ложных данных о фронте — The Economist

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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