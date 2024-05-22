Перетин кордону з додатком Резерв+ — Демченко відповів, чи можливо це

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, чи можуть військовозобов'язані українці перетнути кордон з додатком "Резерв+". За його словами, для цього потрібні паперові документи.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 22 травня.

Перетин кордону з документами у додатку "Резерв+"

Демченко зазначив, що з 18 травня відповідно до тих змін, які внесені до закону про мобілізаційну підготовку та правовий режим воєнного стану, прикордонники, крім інших документів для перетину кордону, у деяких категорій осіб перевіряють військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

"Це ми перевіряємо у заброньованих осіб на період воєнного стану, в осіб, які відповідно до висновків ВЛК визнані непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку за станом здоров'я, також ми перевіряємо наявність військово-облікового документа і в осіб, в яких на утриманні є троє і більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину, або ж у кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу, а також в інших категорій, які визначені в статті 23 в законі", — розповів речник ДПСУ.

За його словами, наразі не перевіряють військово-обліковий документ в інших категорій осіб, які прописані в правилах перетину кордону окремими пунктами.

Демченко повідомив, що на даний момент змін до правил перетину кордону ще не внесено, тому варто очікувати, що найближчим часом уряд може внести їх.

"На даний момент щодо тієї категорії осіб, в якої ми перевіряємо військово-обліковий документ, ми перевіряємо паперовий документ. "Резерв+" не є військово-обліковим документом в електронному вигляді, це фактично більше такий інформаційний ресурс, якщо буде визнано якийсь документ в електронному вигляді і будуть прописані умови, який він має мати вигляд, яку він має силу, тоді звісно прикордонники прийматимуть і цей документ, але на даний момент лише паперовий документ", — додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, запуск мобільного застосунку "Резерв+" відбувся у суботу, 18 травня. Додаток, зокрема, інформує чоловіків, які мешкають за кордоном, що повістки їм надсилатимуть електронною поштою.

Також впродовж перших 11 годин після запуску мобільного додатку "Резерв+" для військовозобов'язаних у ньому зареєструвалося понад 150 тисяч користувачів. Зазначається, що багато інших заявок перебувають у процесі обробки.