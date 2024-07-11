Обновление данных — нардеп допустил вероятность продления сроков

В Украине все военнообязанные должны обновить свои учетные данные до 16 июля этого года. Однако этот срок, вероятно, увеличат во избежание наложения больших штрафов.

Об этом заявил народный депутат Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE.

Обновление военно-учетных данных

По словам нардепа, сроки могут продлить во избежание больших штрафов, которые люди вряд ли будут платить. Потому изменить "крайние сроки" могут постановлением правительства или другим документом.

"Даже если сегодня мы изо дня в день получим голосование парламента, нужно еще два дня на обжалование и тому подобное", — сказал он.

По словам Евтушка, согласно процедуре нельзя подписывать документ сразу, потому что может появиться постановление на обжалование и тому подобное. Кроме того, его должен подписать Верховная Рада и Президент Украины.

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