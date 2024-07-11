Оновлення даних — нардеп допустив ймовірність продовження термінів

В Україні всі військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані до 16 липня цього року. Однак цей термін, ймовірно, збільшать для уникнення накладення великих штрафів.

Про це заявив народний депутат Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE.

Оновлення військово-облікових даних

За словами нардепа, терміни можуть продовжити для уникнення великих штрафів, які люди навряд чи платитимуть. Тому змінити "крайні строки" можуть постановою уряду чи іншим документом.

"Навіть якщо сьогодні ми день в день отримаємо голосування парламенту, потрібно ще два дні на оскарження тощо", — сказав він.

За словами Євтушка, згідно з процедурою, не можна підписувати документ одразу, тому що може з'явитися постанова на оскарження тощо. Крім того, його мають підписати Верховна Рада та Президент України.

Раніше юристка пояснила, як каратимуть українських чоловіків, яких працівники ТЦК "спіймають" без військового квитка.

Також ми писали, що у Дніпрі невідомі пропонують військовозобов'язаним чоловікам "унікальну можливість уникнути мобілізації не залишаючи країни". Йдеться про перелом кінцівок нібито лікарем, а ціна "залежить від місця впливу".