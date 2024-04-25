Ограничение консульских услуг — возможно ли выиграть суд

Недавно украинцам приостановили выдачу готовых документов за границей, что вызвало большое возмущение. В то же время народная депутат Оксана Савчук подчеркнула, если кто-то захочет подать в суд на то, что ему не выдали украинский паспорт, у него есть все шансы выиграть.

Об этом она сказала в эфире Ранок.LIVE.

Что сказала нардеп

Комментируя запрет консульских услуг для мужчин призывного возраста за границу, Савчук сообщила, что это не помешает обновлению документов для детей.

"Они действительно мужчинам перестали выдавать паспорта... Я говорю о Чехии, Румынии — ближайших странах, где много наших граждан", — сказала нардеп.

В то же время она подчеркнула, что если кто-то захочет подать в суд на то, что ему не выдали украинский паспорт, у него есть все шансы выиграть.

Что предшествовало

Напомним, 24 апреля украинцам приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ". Сообщалось, что произошло это по техническим причинам.

В результате в Варшаве около 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис ГП "Документ", требуя выдать им паспорта.

В то же время, офицер ВСУ Мирослав Гай считает, что такие ограничения приведут не к улучшению мобилизации, а к массовым попыткам получить гражданство других стран.

А адвокат Григорий Трипульский подчеркнул, что это решение противоречит Конституции Украины и решение МИД Украины — абсолютно незаконное.