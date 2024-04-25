Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

Нещодавно українцям призупинили видачу готових документів за кордоном, що викликало неабияке обурення. Водночас народна депутатка Оксана Савчук наголосила, якщо хтось захоче подати в суд на те, що йому не видали український паспорт, він має всі шанси виграти.

Про це вона сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Що сказала нардепка

Коментуючи заборону консульських послуг для чоловіків призивного віку за кордон, Савчук повідомила, що це не стане перешкодою оновленню документів для дітей.

"Вони дійсно чоловікам перестали видавати паспорти... Я говорю про Чехію, Румунію — найближчі країни, де є багато наших громадян", — сказала нардепка.

Водночас вона наголосила, якщо хтось захоче подати в суд на те, що йому не видали український паспорт, він має всі шанси виграти.

Що передувало

Нагадаємо, 24 квітням українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн.

А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.