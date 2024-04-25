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Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

25 квітня 2024 р. 15:49

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15:49 Обмеження консульських послуг — чи можливо виграти суд

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14:56 Кучеренко пояснив, чому деякі нардепи вимагають відставки Сольського

Text

14:36 Чи дійсно РФ захопила Очеретине на Донеччині — відповідь Волошина

Text

14:08 Ситуація у Часовому Яру — речник ОСУВ Хортиця Волошин відповів, чи є там армія РФ

Text

12:42 Ймовірність висока — нардеп розповів, коли в Україні можуть підвищити тарифи на електрику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:03 Нічний удар по Смілі на Черкащині — речник ПС Євлаш розповів про наслідки

Text

11:42 Доля TikTok і Telegram — нардепка розповіла, чи блокуватимуть соцмережі в Україні

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10:57 РФ використовує снаряди з Китаю та КНДР, — речник ОСУВ Хортиця Волошин

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10:45 У Раді відповіли, чи дійсно чоловікам за кордоном припинили видачу паспортів

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Нещодавно українцям призупинили видачу готових документів за кордоном, що викликало неабияке обурення. Водночас народна депутатка Оксана Савчук наголосила, якщо хтось захоче подати в суд на те, що йому не видали український паспорт, він має всі шанси виграти.

Про це вона сказала в ефірі Ранок.LIVE.

Що сказала нардепка 

Коментуючи заборону консульських послуг для чоловіків призивного віку за кордон, Савчук повідомила, що це не стане перешкодою оновленню документів для дітей.

"Вони дійсно чоловікам перестали видавати паспорти... Я говорю про Чехію, Румунію — найближчі країни, де є багато наших громадян", — сказала нардепка. 

Водночас вона наголосила, якщо хтось захоче подати в суд на те, що йому не видали український паспорт, він має всі шанси виграти.

Що передувало

Нагадаємо, 24 квітням українцям призупинили видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП "Документ". Повідомлялося, що сталося це внаслідок технічних причин.

Внаслідок цього у Варшаві близько 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс ДП "Документ", вимагаючи видати їм паспорти.

Водночас офіцер ЗСУ Мирослав Гай вважає, що такі обмеження призведуть не до покращення мобілізації, а до масових спроб отримати громадянство інших країн. 

А адвокат Григорій Трипульський наголосив, що це рішення суперечить Конституції України, і рішення МЗС України — абсолютно незаконне.

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16:32 Як замаринувати цибулю вдома за 10 хвилин

16:27 Країнами Європи поширюються хвороби, які переносять комарі, — The Guardian

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:27 Макрон згадав війну в Україні та розповів, від чого залежать умови безпеки для Європи

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