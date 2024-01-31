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Новый закон о мобилизации — как реагируют военные и что их интересует больше всего

31 января 2024 г. 18:08

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17:38 В Украину удалось вернуть еще 207 военнопленных, среди них — защитники Мариуполя

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В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации. Военных, которые находятся непосредственно на фронте волнует только один вопрос — сроки службы в армии.

Об этом сказал командир подразделения ТЕРРА в составе 3ОШБр Николай Волохов ведущим Дине Бернацкой и Виталию Прудиусу в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Новый закон о мобилизации — как реагируют военные

"Там есть много разных пунктов, но меня интересует одно — сколько служить в армии. Все остальное это обертка", — сказал Николай Волохов.

По словам военного, всего он находится на фронте уже почти 24 месяца, из которых 19 — в зоне активных боевых действий. Ввиду этого к вопросу о сроках службы следует подходить отдельно в каждом случае. В частности, учитывать, как долго человек был в бою.

"Три года в бою многовато. Человеку нужно дать возможность и свободу, потому что такой человек, который воевал столько времени, заслужил это. Уйти отдохнуть, восстановиться и, возможно, после этого принять решение о возвращении", — отмечает военный.

И заключает, что более 24 месяцев, из которых 1 год — в бою, человек не может служить. В таком случае она имеет полное право уволиться.

Напомним, депутаты готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

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