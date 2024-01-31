Новий закон про мобілізацію — як реагують військові і що їх цікавить найбільше

До Верховної Ради внесли новий законопроєкт про мобілізацію. Військових, які знаходяться безпосередньо на фронті, хвилює лише одне питання — терміни служби у війську.

Про це сказав командир підрозділу ТЕРРА у складі 3ОШБр Микола Волохов ведучим Діні Бернацькій та Віталію Прудиусу в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Новий закон про мобілізацію — як реагують військові

"Там є багато різних пунктів, але мене цікавить одне — скільки служити у війську. Все інше це обгортка", — сказав Микола Волохов.

За словами військового, загалом він перебуває на фронті вже майже 24 місяці, з яких 19 — у зоні активних бойових дій. Зважаючи на це, до питання про терміни служби слід підходити окремо в кожному випадку. Зокрема, враховувати те, як довго людина була в бою.

"Три роки в бою забагато. Людині треба дати можливість і свободу, бо така людина, яка воювала стільки часу, заслужила це. Піти відпочити, відновитися і, можливо, після цього прийняти рішення про повернення", — наголошує військовий.

І підсумовує, що більше 24 місяців, з яких 1 рік — в бою, людина не може служити. У такому випадку вона має повне право звільнитися.

Нагадаємо, депутати готують законопроєкт щодо змін бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників.