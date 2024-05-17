Новые штрафы за уклонение от мобилизации — Ягодзинский в эфире Новини.LIVE

Гостем студии Вечір.LIVE стал доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский. Он расскажет о новых штрафах за уклонение от мобилизации.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Сергей Ягодзинский вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят также о переговорах Си Цзиньпина и Путина, помощи от Китая, политике Украины, новых правилах мобилизации от 18 мая, правилах пересечения границы для мужчин, бронировании работников Glovo и VISA, фортификации на Харьковщине и многом другом.

Напомним, одесский адвокат Алексей Шалару рассказал о новых штрафах за неявку в территориальный центр комплектования. Он сообщил, с чем придется попрощаться украинцам с 18 мая.

Также 17 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в отношении штрафов для уклонистов. Документ предусматривает увеличение денежных взысканий с мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации.