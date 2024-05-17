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Новые штрафы за уклонение от мобилизации — Ягодзинский в эфире Новини.LIVE

Новые штрафы за уклонение от мобилизации — Ягодзинский в эфире Новини.LIVE

17 мая 2024 г. 21:30

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21:30 Новые штрафы за уклонение от мобилизации — Ягодзинский в эфире Новини.LIVE

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17:50 Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:40 Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

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14:56 Бывший министр Рева подверг жесткой критике механизм бронирования мужчин в Украине

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14:47 В "Азове" показали кадры боев в Серебрянском лесу возле Кременной

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14:22 Что не так с бронированием электриков и специалистов связи — нардеп указал на проблему

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12:46Главные новости недели из Соединенных Штатов

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10:52 Тарифы на электроэнергию — Корольчук ответил, на сколько нужно повысить цену

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08:00 Вступление в силу закона о мобилизации и фортификации на Харьковщине — эфир Новини.LIVE

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23:41 Карандеев назвал причину, почему артисты не возвращаются из-за границы с гастролей

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21:30 Новые штрафы за уклонение от мобилизации — Ягодзинский в эфире Новини.LIVE

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17:50 Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

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14:56 Бывший министр Рева подверг жесткой критике механизм бронирования мужчин в Украине

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14:47 В "Азове" показали кадры боев в Серебрянском лесу возле Кременной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Гостем студии Вечір.LIVE стал доктор философских наук, профессор, проректор по учебно-методической работе Европейского университета Сергей Ягодзинский. Он расскажет о новых штрафах за уклонение от мобилизации.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 21:30.

Прямой эфир Новини.LIVE

Сергей Ягодзинский вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят также о переговорах Си Цзиньпина и Путина, помощи от Китая, политике Украины, новых правилах мобилизации от 18 мая, правилах пересечения границы для мужчин, бронировании работников Glovo и VISA, фортификации на Харьковщине и многом другом.

Напомним, одесский адвокат Алексей Шалару рассказал о новых штрафах за неявку в территориальный центр комплектования. Он сообщил, с чем придется попрощаться украинцам с 18 мая.

Также 17 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в отношении штрафов для уклонистов. Документ предусматривает увеличение денежных взысканий с мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации.

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